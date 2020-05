Problemlösung zwischen Sprockhövel und Witten stockt

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Witten bei der Aufnahme neuer Schüler die eigenen Kinder bevorzugt, war die Anzahl der Sprockhöveler Schüler in den letzten beiden Schuljahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen (2019/20: 12 Schüler; 2018/19: 10 Schüler; 2017/18: 25 Schüler). Die Bezirksregierung hat das veränderte Aufnahmeverfahren für rechtmäßtig erklärt, zumal Sprockhövel in Haßlinghausen ein Gesamtschulangebot habe.

Erstes Gespräch am 5. März

Im Schulausschuss berichtete Geschäftsbereichsleiterin Evelyn Müller nun von einem Vorschlag der Wittener, zwischen beiden Städten eine Beschulungsvereinbarung abzuschließen. Ein erstes Gespräch hierzu habe es am 5. März gegeben. "Zwar gab es keine konkreten Vereinbarungen, es war aber für beide Seiten vorstellbar, eine Vereinbarung auch ohne Kostenerstattungsregelung zu treffen", sagte Müller. Da ber Sprockhöveler Kinder auch die Gesamtschule in Hattingen besuchen, wurde vereinbart, dass Sprockhövel zunächst das Gespräch mit Hattingen zur dortigen Gesamtschulsituation führt. Wegen Corona sei das Gespräch jedoch nicht zustande gekommen.

Grüne favorisieren weitere Gesamtschule in Sprockhövel

Die Grünen im Ausschuss wunderten sich über den "dreimonatigen Stillstand" in dieser Sache. Britta Altenhein erinnerte in diesem Zusammenhang an eine Planung für eine Dependance der Haßlinghauser Gesamtschule in Niedersprockhövel, die die Grünen im Kontext der Gymnasialdiskussion angeregt hatten. "Wir hätten keine Abhängigkeit mehr von den Nachbarstädten", warf sie ein. Ratsherr Christian Schmitt (SPD) hielt der Grünenforderung entgegen, "ein weiterer Gesamtschulstandort in Niedersprockhövel bedeutete das Ende der Mathilde-Anneke-Hauptschule".