Schwerer Verkehrsunfall auf der South-Kirkby-Straße

Sprockhövel Sieben Personen wurden am Freitagmittag bei der Kollision von vier Pkw verletzt. Notärzte aus dem gesamten Kreisgebiet im Einsatz

Die South-Kirkby-Straße musste in Fahrtrichtung Hattingen am Freitag gesperrt werden. Um 13.20 Uhr hatte sich dort auf regennasser Fahrbahn ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Aus dem gesamten Kreisgebiet wurden Rettungswagen und Notärzte nach Sprockhövel entsandt.

Drei Autos kollidiert

Gegen Mittag erhielten die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel die Alarmmeldung einer Ölspur auf der South-Kirkby-Straße. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass drei Autos miteinander kollidiert waren. Da sieben Personen verletzt waren, wurde ein Großalarm für Rettungskräfte, ein so genannter "Massenanfall von Verletzten" ausgelöst. Aus dem gesamten Kreisgebiet eilten Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle. Der Organisationsleiter und Leitende Notarzt des EN-Kreises koordinierte den Rettungseinsatz, die Erstversorgung aller Verletzten und deren späteren Transport in verschiedene umliegende Krankenhäuser.

South-Kirkby-Straße beidseitig gesperrt

Die South-Kirkby-Straße war während des gesamten Einsatzes auf der Höhe Fänkenstraße beidseitig gesperrt. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ebenfalls an der Einsatzstelle. "Unsere ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab und schalteten die Unfallfahrzeuge stromlos", sagte Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Frank Welling. Eine Kehrmaschine der Stadt Sprockhövel säuberte später die Unfallstelle, nachdem verschiedene Abschleppunternehmen die drei Unfallwagen aufgenommen hatten. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit vier Fahrzeugen und mit 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle tätig.

Weitere Alarmierung zur A43

Der Einsatz dauerte nach Feuerwehrprotokoll bis 16 Uhr. Bereits eine Stunde früher gab es für die Feuerwehr Sprockhövel eine weitere Alarmierung: Auf der A43 hatte sich in Fahrtrichtung Münster ein weiterer Verkehrsunfall ereignet.