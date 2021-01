Sesamstiftung hilft in Sprockhövel bei Berufsvorbereitung

Wer in der Schule schon einmal ein Praktikum als Maler absolviert hat, weiß, was bei der Ausbildung danach auf einen zukommt.

Sprockhövel Stiftung, Sparkasse und AVU helfen der Mathilde-Anneke-Schule Praktika und Trainings zu finanzieren.

Eigentlich ist an der Mathilde-Anneke-Schule (MAS) das ganze Jahr über irgendwo das Thema Berufsvorbereitung, erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt außerhalb der Hauptschule sammeln die Schüler schon in den ersten Jahren. Dann, in der neunten und zehnten Klasse, geht es konkret in Praktika und zum Schluss in die Bewerbungstrainings. Das kann die Schule finanziell nicht stemmen - seit vielen Jahren springen dafür überzeugte Partner ein.

3000 Euro als Unterstützung

Die Sesamstiftung, die alljährlich mit einem Scheck an der Mathilde-Anneke-Schule in Höhe von 3000 Euro erscheint, stützt sich bei der Beschaffung dieser Hilfsmittel auf den Energieversorger AVU und die Sparkasse Sprockhövel. "Wir kommen schon seit zehn Jahren mit dieser Unterstützung zur Mathilde-Anneke-Schule, weil wir wissen, dass sie erfolgreich sind", sagte der Gründer und Vorsitzende der Sesamstiftung, Willibald Limberg.

Außerschulische Partner werden engagiert

Verwendet wird das Geld insbesondere für Berufstrainings der Hauptschüler. "Die Mittel werden eingesetzt, um außerschulische Partner ins Haus zu holen", berichtete die Schulleiterin Christane Albrecht. So kommen die Hauptschüler mit Gewerken wie Metall, Holz oder Lackierei in Kontakt. Ein zentraler Partner hier ist die "HAZ Arbeit und Zukunft". Die Ergebnisse können sich dann durchaus auch selbst im Gebäude und im Schulbetrieb sehen lassen. Der Koordinator für den Ganztagsbetrieb an der MAS, Olaf Schultes, erwähnte in diesem Zusammenhang die Aula, die von Schülerhand gestrichen worden sei, von der mobilen Torwand und einer Boule-Anlage.

Mehrere kleinere Gruppen kosten mehr Geld

Weitere externe Berater ergänzen das Unterrichtsfach Berufsvorbereitung mit Tipps für die Neunt- und Zehntklässler. Melanie Schmidt (Schmidt Consulting Gevelsberg) und Marita Tarrach-Stuckmann von der Nachhilfe Ruhr erteilen Kommunikationskurse, erstellen zusammen mit den Schülern die Bewerbungsunterlagen und üben Bewerbungsgespräche. Normalerweise sind es größere Gruppen, die da unerwiesen werden. Wegen Corona müssen die Kursgruppen jedoch deutlich verkleinert werden, was wiederum mehr Gruppen, mehr Veranstaltungen und entsprechend höhere Kosten bedeutet. "Die Unterstützung durch Stiftung, AVU und Sparkasse ist also im vergangenen Jahr besonders willkommen", betont Schultes.

Eine Chance für praktisch Begabte

Schulleitung und Ganztagskoordinator haben die Erfahrung gemacht, dass die praktische Arbeit den Hauptschülern gut tut: im Unterricht auffällige Schüler erleben oftmals in den Praktika einen Motivationsschub, sie entwickeln klare Vorstellungen davon, was sie im Anschluss an die Schulzeit beruflich machen wollen und sie bevölkern seltener wegen unklarer beruflicher Vorstellungen die Berufskollegs.

Sparkasse zufrieden mit Kooperation

"Wir engagieren uns gerne für die einzige von der Stadt getragenen weiterführenden Schule in Sprockhövel", sagte Sparkassen-Vorstand Daniel Rasche. Es sei für das Kreditinstitut eine wichtiger Beitrag, den Absolventen der MAS einen gut vorbereiteten Übergang ins Berufsleben zu ermöglichen. Die Schnittstelle Schule - Beruf sei viel zu lange nicht ernst genug genommen worden.