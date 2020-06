Shanty Chor Hasslinghausen überwindet Corona-Stillstand

In dieser Woche hat es beim Shanty Chor Hasslinghausen nach vielen Wochen des Schweigens und der Isolation endlich wieder ein Lebenszeichen gegeben. Rolf Fiege, den seine Mitsänger gerne den „Kapitän“ nennen, hat sich mit anderen Vorstandsmitgliedern und Chorleiter Klaus Möbius zu einem Planungsgespräch getroffen. Die Botschaft soll sein: Der Shanty Chor Hasslinghausen singt wieder, wird auch auftreten, und, das Wichtigste: das 20-jährige Bestehen des insgesamt 125 Jahre alten Chores, der früher MGV Hasslinghausen hieß, soll auch in Corona-Zeiten gebührend gefeiert werden.

Musiker haben mit Proben begonnen

„Die Seuche soll das nicht verhindern können“, sagt der Vorsitzende Rolf Fiege mit Nachdruck. Termin für die Feier soll am Samstag, 19. September, ab 11 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte Obersprockhövel, Kleinbeckstraße 41, sein, seit ein paar Jahren das Domizil der Sprockhöveler Meeres- und Sehnsuchtssänger. Der Partnerchor aus Carolinensiel ist planmäßig mit im Boot, ebenso der Ronsdorfer Männerchor, wie jedoch die Rahmenbedingungen in gut vier Monaten für ein solches Ereignis sein werden, steht coronabedingt noch in den Sternen. Um dann am Jubeltag gut bei Stimme zu sein, soll auf jeden Fall so bald wie möglich wieder geprobt werden. „Dabei müssen die gut 30 Sänger auf einer viel größeren Fläche aufgestellt werden, als die Begegnungsstätte Platz hat“, sagt Fiege. Also geht es nach draußen, die Sonne lacht in dieser Jahreszeit ja ziemlich verlässlich. Die vier Begleitmusiker Thorsten Behle (Akkordeon), Klaus Möbius (Akkordeon), Sabine Birkenstock (Schlagzeug), Edmund Mayer (Gitarre) und Volker Theissen (Akkordeon) haben bereits mit ihren Proben begonnen.

Chöre nahmen an Wettbewerben teil

20 Jahre alt wird der Shanty Chor, die Geschichte des Chores reicht jedoch bis 1895 zurück, als der Männergesangverein von Bürgern gegründet wurde, um Gemeinschaft zu stiften und das Liedgut des Volkes zu pflegen, wie es in der Festschrift steht, die zum Preis von drei Euro zu bekommen ist. Chöre gab es an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert viele, auch die Haßlinghauser verbuchten bis zum Ersten Weltkrieg stetig wachsende Mitgliederzahlen. Wie viele andere weltliche Chöre auch war auch der Haßlinghauser Männerchor durchaus ehrgeizig und nahm an Wettbewerben teil, nach der zweiten großen Zäsur, dem Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit durch den sehr ambitionierten Chorleiter Kurt Marie Liebe befeuert. Die Vereinschronik weist zahlreiche große Feiern aus, wo der Chor auftrat, oder Jubiläen, zu denen er auch namhafte andere Chöre wie den Bielefelder Kinderchor einlud.

Nachwuchssorgen beförderten Wandel

Nur kurze Zeit nach dem 100. Jahr seines Bestehens wurde beim Männergesangverein ein tiefgreifender Wandel eingeleitet, der Jahresbericht von 1999 dokumentiert eine Initiative des damaligen Vorsitzenden Hans-Willi Bente, den „MGV in einen Shanty-Chor übergehen zu lassen“. Hintergrund waren anhaltende Sorgen um zurückgehende Mitgliederzahlen, fehlenden Nachwuchs „und die gemeinsame Liebe und Affinität zur Seefahrt und deren romantischem Liedgut“. Der radikale Schwenk in Programm und Ausrichtung hat offensichtlich das Überleben des Männerchors bewirkt: Heute ist die Zahl der Sangesbruder einigermaßen konstant, die Seemannslieder made in Sprockhövel sind bei vielen Institutionen beliebt, es gibt die erfolgreichen Konzertreisen nach Norddeutschland.

INFO

Der ausgefallene Probenbetrieb war nicht nur in musikalischer Hinsicht ein Problem für den Shanty Chor.

„Kapitän“ Rolf Fiege berichtet, für viele Mitglieder sei der stillgelegte soziale Zusammenhalt ein persönliches Problem geworden, Einsamkeit sei beklagt worden.