Sieben Feiertagseinsätze der Feuerwehr Sprockhövel

Sprockhövel Die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel wurde seit Weihnachten zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert.

Am Morgen des 24. Dezember wurden die Einsatzkräfte gegen 10.40 Uhr zu einem Wohnhaus in der Feldstraße alarmiert. Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport einer erkrankten Person aus der Wohnung zum Rettungswagen. Dafür wurde die Drehleiter genutzt und der Patient samt Trage aus dem ersten Obergeschoss zur Straße transportiert.

Zu einem ähnlichen Einsatz rückten am ersten Weihnachtstag gegen 15.55 Uhr erneut Kräfte zur

Geschwister-Scholl-Straße aus. Dort wurde eine verletzte Person mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sollte gegen 12 Uhr in der Straße "Perthes-Ring" ein Kamin brennen. Es stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung von der Bochumer Straße kam. Die Einsatzkräfte konnten aber keine Gefahr aufgrund der betriebenen Feuerstätte feststellen, so dass der Einsatz abgebrochen werden

konnte.

Am frühen Sonntagmorgen rückten Kräfte zwischen 2.05 und 9.55 Uhr zu drei sturmbedingten Einsätzen aus. So mussten auf der Wittener Straße, Schwelmer Straße und Nockenbergstraße Bäume und große Äste von der Fahrbahn beseitigt werden. Dazu wurden Motorsägen eingesetzt. Gegen 19.15 Uhr des selben Tages löste die automatische Brandmeldeanlage eines Betriebes im Gewerbegebiet "Bossel" aus. Vor Ort hatte es in einem Transformatorraum gebrannt. Das Feuer war bereits aus. Es gab keine verletzten Personen. Aufgrund des bestätigten Brandes waren anfangs alle verfügbaren Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel alarmiert worden. Insgesamt waren 84 Feuerwehrleute vor Ort.