Die Polizei wurde von der Feuerwehr über den Fund eines Toten in Sprockhövel informiert.

Polizei Spaziergänger finden in Sprockhövel einen toten Mann

Sprockhövel Im Stadtbezirk Osterhöfgen haben Passanten am Samstagabend auf einem Bürgersteig einen Toten gefunden.

Es war schon stockdunkel, als Spaziergänger am Samstagabend auf einem Gehweg in Osterhöfgen eine leblose Person fanden. Nach Auskunft der Polizei wurde zunächst die Feuerwehr informiert, der Rettungsarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Keine Mordkommission notwendig

Um 20.30 Uhr waren die Passanten an der Straße Am Becker auf den Mann gestoßen. Nach Rettungsdienst und Polizei wurde wegen der unklaren Lage auch die Kriminalpolizei verständigt, die sofort vor Ort mit den Ermittlungen begann. "Offenbar gab es jedoch keine Hinweise auf eine Gewalttat, so dass die Kollegen keine Veranlassung hatten, die Mordkommission einzuschalten", sagte Polizeisprecherin Sonja Wever.

Natürliche Todesursache

Der Mann war 51 Jahre alt und lebte nach Auskunft der Polizei in der Nähe des Fundorts. Als Todesursache wird von der Polizei ein internistischer Vorfall angegeben, also möglicherweise ein Herzinfarkt oder Schlaganfall.