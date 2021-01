Sprockhövel: Aldi übergangsweise in alter Kaiser's-Filiale

Sprockhövel Im September will der Discounter Aldi in sein neues Ladenlokal an der Bahnhofstraße einziehen. Bis dahin gibt's ein Ausweichquartier.

Es soll bis zum Herbst, wenn der Discounter Aldi seine neu gebaute Niederlassung am alten Standort Bahnhofstraße 7 bezieht, eine Übergangslösung in der stillgelegten Filiale von Kaiser's geben.

Seit 6. Januar ist alter Aldi in Niedersprockhövel geschlossen

Zum 6. Januar hatte Aldi Nord den alten Standort verlassen, weil das Gebäude abgerissen wird. Die Neueröffnung soll im September diesen Jahres erfolgen, teilt das Essener Unternehmen mit.

Der neue Aldi-Markt werde im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem neuen Filialkonzept gestaltet, so das Unternehmen. Der Fokus der neuen Märkte liege vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Die Verkaufsfläche wird künftig rund 1.200 Quadratmeter betragen. Die neue Filiale wird zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet.

Kita wird ins Obergeschoss einziehen

Ein besonderer Clou des neuen Markts: Im Obergeschoss des Gebäudes wird eine Kindertagesstätte einziehen. Während der Bauzeit ist die Kita an der Bahnhofstraße 13 in einem Containerdorf untergebracht. Während der Bauphase will Aldi als Ausweichstandort übergangsweise in die Hauptstraße 70 einziehen. 500 Quadratmeter Verkaufsfläche sind dann über die Otto-Vorberg-Straße zu erreichen.