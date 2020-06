Sprockhövel: Auch die CDU richtet Fokus auf die Hauptstraße

Vor einigen Wochen hatte das Bündnis aus SPD, FDP und WfS in Anlehnung an die Planungen für die Region Mittelstraße in Haßlinghausen auch ein Handlungskonzept für die Hauptstraße in Niedersprockhövel in den Blick genommen und einen Antrag für den Stadtentwicklungsausschuss am kommenden Montag, 8. Juni, gestellt. "Wenn die Hauptstraße in ihrer verkehrlichen Bedeutung durch die L70n abgelöst wird, kann die Rolle als Einkaufsstraße und Ortszentrum voll ausgeschöpft werden", schreibt nun auch die CDU-Fraktion in ihrem Antrag, der ebenfalls zu Wochenbeginn eine Gesprächsgrundlage bilden soll.

Erinnerung an "Stadtgespräch"

Die Bemühungen der CDU um dieses Thema reichen bis April 2019 zurück, als die Partei Geschäftstreibende und Immobilieneingentümer zu einem "Stadtgespräch" zu Eggers einlud. Dort wurde über so genannte "Immobilien- und Standortgemeinschaften" (ISG) am Beispiel des Werths in Wuppertal-Barmen informiert. Die Erkenntnis der CDU nach diesem Abend: Händler und Eigentümer entlang der Hauptstraße sollten in jegliche Planung von Beginn an einbezogen werden.

Initiative soll bei Händlern und Eigentümern liegen

Für die CDU bedeutet das, dass vorgreifende politische Beschlüsse nicht sinnvoll sind. Daher werden die Christdemokraten im Ausschuss am 8. Juni ihren Antrag auf Befragung der Geschäftstreibenden und Immobilieneigentümer stellen. "Die Betroffenen sollen die Chance erhalten, ihre Wünsche zum Verfahren zu äußern", schreibt die CDU. Das klassische "Integrierte Handlungskonzept" liege bei der Stadtverwaltung und externen Büros. Die CDU sieht es als problematisch, dass diese beiden Akteure auch ohne vorherige Zustimmung der Anlieger allein auf Betreiben der Lokalpolitik in Gang gesetzt werden kann. Das könne die Akzeptanz aus Sicht der CDU-Fraktion "ernsthaft gefährden".

Politik und Verwaltung sollen unterstützen

Vor diesem Hintergrund möchte die CDU die ISG wieder in die Debatte bringen; die Initiative für alle Veränderungen fuße bei den-ISG-Akteuren, ebenso die Federführung für das jeweilige Projekt. Verwaltung und Politik reduzieren ihre Rolle allein aufs Begleiten und Unterstützen. Die Überwindung einer Hürde stehe am Anfang: Ihre Arbeit kann eine ISG erst dann aufnehmen, wenn ein bestimmtes Quorum der Anlieger dem Vorhaben zugestimmt habe.