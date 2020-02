Sprockhövel: Auszeichnung für Fairen Handel bleibt bestehen

Sprockhövel. Alle Kriterien sind erfüllt: Sprockhövel bleibt für weitere zwei Jahre offiziell Fair-Trade-Stadt. Neue Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Die Stadt Sprockhövel erfüllt auch weiterhin alle Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne. Der gemeinnützige Verein „TransFair“ hat der Stadt nach eingehender Prüfung erneut den Titel „Fairtrade-Town“ für weitere zwei Jahre verliehen.

Durch zahlreiche Aktionen und Aktivitäten rund um Themen des fairen Handels hatten die Ehrenamtlichen der lokalen Fairtrade-Town-Steuerungsgruppe dies ermöglicht.

Seit vier Jahren ist Sprockhövel Fair-Trade-Stadt

Bürgermeister Ulli Winkelmann und der erste Beigeordnete Volker Hoven gratulierten zur Titelerneuerung und dankten den Mitgliedern der Steuerungsgruppe herzlich für ihr großes Engagement. Bereits seit vier Jahren ist Sprockhövel Fair-Trade-Stadt.

Sie war im Jahr 2016, als ihr der Titel erstmalig verliehen wurde, die 400. teilnehmende Kommune in Deutschland. Mittlerweile beteiligen sich international mehr als 2000 Fair-Trade-Towns in 36 Ländern an der Kampagne.

Global denken, lokal handeln

Corinne Romahn, die die lokale Steuerungsgruppe von Seiten der Stadtverwaltung unterstützt, zeigt sich vom jahrelangen, unermüdlichen Engagement der Ehrenamtlichen begeistert: „Globale Verantwortung beginnt auf kommunaler Ebene und unter dem Motto ,Global denken, lokal handeln’ lässt sich vor Ort viel bewegen. Fairtrade nimmt eben diese Verantwortung an und es geht nicht ohne engagierte Menschen vor Ort, die diese mittragen und sich für eine fairere, gerechtere Welt einsetzen.“

Auch der Sprecher der Steuerungsgruppe, Peter Rust, freut sich über die Titelerneuerung: „Die erneute Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und wir setzen uns weiterhin mit Elan dafür ein, den fairen Handel hier vor Ort in Sprockhövel weiter voranzubringen. Natürlich freuen wir uns auch immer über die Unterstützung weiterer Mitstreiter für die gute Sache“.

Wer Näheres zu den Fairtrade-Aktivitäten in Sprockhövel erfahren oder selbst gernemitwirken möchte, kann sich an Frau Romahn wenden: E-Mail: romahn@sprockhoevel.de; Telefon: 02339 917 241.