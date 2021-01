Sprockhövel: Bürgermeisterin erweitert ihren Wirkungsbereich

Sprockhövel Es war zu erwarten: Bürgermeisterin Sabine Noll hat in den Kompetenzbereich des Beigeordneten eingegriffen.

Und wieder wurde die Spaltung im Rat der Stadt Sprockhövel sichtbar: SPD, FDP und WfS auf der einen, CDU, Grüne und MiS auf der anderen Seite hatten völlig unterschiedliche Meinungen darüber, ob es eine gute Idee sei, wichtige Bereiche wie die Wirtschaftsförderung aus dem Zuständigkeitsbereich von Volker Hoven (SPD) herauszunehmen.

Umbau der Zuständigkeiten

Zur Erinnerung: Als vor drei Jahren die Schwäche des vom damaligen Bürgermeister Ulli Winkelmann verantworteten Personalbereichs sichtbar geworden war, hatte der Beigeordnete Hoven die Zuständigkeiten mit einem neuen Geschäftsverteilungsplan umorganisiert und wesentliche Bereiche in seine Verantwortung gestellt - so auch die Wirtschaftsförderung.

Wirtschaftsförderung von zentraler Bedeutung

Sowohl Hoven als auch Noll hatten im Kommunalwahlkampf immer wieder betont, dass die Wirtschaftsförderung, zu der insbesondere die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Bestandspflege zählen, von zentraler Bedeutung für das jeweilige politische Gestalten sein würde. Insofern war es nicht verwunderlich, dass nach dem Noll-Sieg jetzt im Stadtrat die Aussprache zum geplanten Wirtschaftsförderungs-Transfer anberaumt wurde.

FDP-Lob für Volker Hoven

FDP-Fraktionsvorsitzender Bodo Middeldorf (FDP) argumentierte zunächst strukturell: "Die Nähe der Wirtschaftsförderung zu den von Volker Hoven verantworteten Fachgebieten Planen und Bauen scheint mir sinnvoll, eine Zuordnung zur Bürgermeisterin ist nicht sinnvoll." Rückblickend bilanzierte der Liberale, Hoven habe in seiner Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung einen beachtlichen Job gemacht. "Ich erinnere an seine erfolgreichen Bemühungen, unser größtes Unternehmen, Wicke in Herzkamp, so mit Expansionspotenzial auszustatten, dass diese Firma überhaupt in Sprockhövel geblieben ist." Hoven habe Perspektiven erarbeitet und über die Jahre große Kompetenz erworben. Und, als Seitenhieb auf ein wichtiges Thema in der Endrunde des Wahlkampfs: "Frau Bürgermeisterin, die generelle Absage an ein hätte Ihnen nicht unterlaufen dürfen!". Freilich änderte diese Debatte nichts am Ergebnis.

Auch Klimaschutz an Bürgermeisterin

Zum Bereich der Wirtschaftsförderung, die mit Stimmen von CDU, Grünen und MiS, an Noll gingen, hatten die Grünen auch das Politikfeld Klimaschutz im Visier, das sie in besseren Händen bei Sabine Noll vermuten. Ein entsprechender Antrag wurde ebenso im Sinne der neuen Mehrheitsträger beschlossen. "Klimaschutz ist auch für unsere Stadt wichtig und soll entsprechend jetzt Chefsache und vorangetrieben werden", machte die Bürgermeisterin deutlich.