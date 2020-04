Sprockhövel: CDU und Grüne kritisieren Stadtkämmerer

Die Stadtverbände von CDU und Grünen in Sprockhövel haben die Arbeit von Kämmerer Volker Hoven angesichts der Corona-Krise in einer gemeinsamen Erklärung scharf kritisiert. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt seien groß, doch habe es Hoven bislang versäumt, über die Finanzlage der Stadt umfassend gegenüber der Politik Auskunft zu geben; allein in den Medien habe sich der Kämmerer bislang geäußert.

Statusbericht wird angemahnt

„Es muss erkennbar werden, wie der Haushalt jeweils vor Corona, während Corona und nach Corona aussah und aussieht“, schreiben die Vorsitzenden beider Parteien. Der Kämmerer erwecke den Eindruck, als seien die sich abzeichnenden Auswirkungen von Ladenschließungen und Produktionsstopps vom Schicksal bestimmt und müssten daher als gegeben hingenommen werden. Hoven müsse einen Statusbericht zum Stichtag 29. Februar, eine aktuelle Gewerbesteuer-Hochrechnung für das laufende Jahr vorlegen, ebenso konkrete Maßnahmen, wie die Stadt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune ab dem kommenden Haushaltsjahr sicherstellen wolle.

Viele Fragen für die nächste Ratssitzung

"Hilflos" klingt nach Meinung von CDU und Grünen, dass Kämmerer Volker Hoven ohne Begründung und Auseinandersetzung mit den im Rat vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften auf eine Erhöhung der Steuerhebesätze grundsätzlich verzichten will, wenn ein nötig gewordener Nachtragshaushalt für den nun zu Makulatur gewordenen Doppelhaushalt 2020/21 eingebracht werden wird. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2019, die eigentlich bis Ende März hätte erfolgen müssen, habe nun besondere Bedeutung, um Auswirkungen und Ausmaß der Corona-Krise im Vergleich mit der Situation vor der Krise bewerten zu können. Viele Fragen seien offen, stellen CDU und Grüne in ihrer gemeinsamen Erklärung fest, die nun auf Aufklärung in der nächsten Ratssitzung am 7. Mai in der Glückauf-Halle setzen.