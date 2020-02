Sprockhövel. Der aus dem TV bekannte Comedian Markus Maria Profitlich präsentiert sein Soloprogramm in der Glückauf-Halle in Sprockhövel. Noch gibt es Karten.

Sprockhövel: Comedy-Abend mit Markus Maria Profitlich

Markus Maria Profitlich macht noch im Februar mit seinem neuen Soloprogramm „Schwer verrückt!“ Station in Sprockhövel. Am Samstag, 29. Februar, kommt er in die Glückauf-Halle. Beginn ist um 20 Uhr.

Dabei wird der aus Fernsehformaten wie der „Wochenshow“ oder „Mensch Markus“ bekannte Comedian gesellschaftliche Veränderungen auf seine ganz eigene Art und Weise betrachten. Vor zwei Jahren hatte der Komiker seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

Karten im Vorverkauf

Tickets für die Veranstaltung gibt es noch. Sie sind in zwei Kategorien bei jeweils freier Platzwahl verfügbar und kosten 26 oder 37 Euro.

Die Karten gibt es im Vorverkauf vor Ort bei den Volksbanken in Hattingen und Sprockhövel, in Autohaus Smolczyk (Hattingen), bei Brillen Brandes (Sprockhövel), bei Blumen Eißmann (Hattingen-Welper), Friseursalon Handwerk (Haßlinghausen), Weinhandel Noll (Herzkamp) und Buchhandlung Appelt (Gevelsberg). Tickets sind außerdem erhältlich an der WAZ-Hotline: 0201804-6060 und online auf ruhrticket.de sowie unter www.scharf-kulturmanagement.de.