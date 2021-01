Sprockhövel Corona-Inzidenz klettert wieder über 50er-Marke

Die Inzidenz in Sprockhövel liegt wieder über der 50er-Marke.

Sprockhövel Sprockhövels Inzidenzwert ist leicht angestiegen, Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt hier erfreulicherweise unverändert.

Erstmals seit Tagen hat in Sprockhövel die Sieben-Tage-Inzidenz wieder die magische 50er-Marke überschritten, am Samstag (30. Januar) liegt sie bei 51,49 (Vortag: 47,53): Aktuell infiziert sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes dabei in Sprockhövel 69 Personen mit dem Coronavirus (Vortag: 73), die Zahl der Gesundeten liegt bei 455 (Vortag: 450).

Erfreulich ist, dass es in Sprockhövel weiterhin kein weiteres Todesopfer wegen oder mit Corona gegeben hat, die Zahl verharrt bei 15 Personen.

Insgesamt ist die am Samstag aber um drei auf nun 242 gestiegen. Verstorben, so das Kreisgesundheitsamt, sind ein 91-jähriger, ein 85-jähriger und ein 82-jähriger Wittener, alle drei waren Bewohner von Pflegeheimen.

Im Kreisgebiet ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, zudem am Samstag leicht auf 83,92 gestiegen (Vortag: 82,99).

