Sprockhövel: Corona-Virus bei Grundschüler nachgewiesen

Jetzt gibt es auch an der Grundschule Börgersbruch einen Corona-Fall.

Sprockhövel Positiver Test hat zur Folge, dass mehrere Klassen einer Jahrgangsstufe geschlossen werden müssen

Am fünften Tag des neuen Schuljahres ist die Liste der Schulen im Kreisgebiet, die von Corona-Fällen betroffen sind, von sechs auf zwölf gewachsen. Und Sprockhövel ist nun doppelt dabei: Nach der Mathilde-Anneke-Hauptschule, die am Montag alarmiert wurde, ist es nun die benachbarte Grundschule Börgersbruch, wo ein Schüler positiv getestet wurde.

Mehrere Klassen vorsorglich geschlossen

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, musste als Konsequenz aus dem Testergebnis die betroffene Klasse des Schülers und weitere Klassen der Jahrgangsstufe, die mit dem Kind in der Nachmittagsbetreuung waren, vorsorglich geschlossen werden. Im Laufe des Mittwoch sollen alle Schüler und Lehrer im Umfeld des Schülers getestet werden.

Heute Testung von Anneke-Schülern

Am Montag war bekannt geworden, dass eine Schülerin der Mathilde-Anneke-Schule ein positives Testergebnis hatte. Am heutigen Dienstag sind nun die Mitschüler und die Lehrer im Umfeld der Betroffenen getestet worden. Da das Geschwisterkind keine Infektion aufgewiesen hat, wurde nun die Akte an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule geschlossen.