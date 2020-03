Sprockhövel: Diese drei Ehrenbürger hat die noch junge Stadt

Sprockhövel. In einer Festschrift zum 50. Stadtgeburtstag arbeitet Autorin Karin Hockamp die Geschichte Sprockhövels auf. Das bietet das 160-seitige Werk.

Auf der Rückseite der 160-seitigen Festschrift sind sie aufgeführt: alle Orte, die seit Gründung der Stadt Sprockhövel im Jahre 1970 zusammengehören. Seit 50 Jahren bilden diese nun eine Gemeinschaft. Zum Stadtjubiläum gibt die Stadt dabei mit der Festschrift ein Werk heraus, das die Geschichte Sprockhövels von der ersten Erwähnung des Namens über die kommunale Neuordnung bis zur heutigen Zeit erzählt.

Gerade für historisch-interessierte Menschen hat sich die monatelange Recherche bezahlt gemacht

Autorin Karin Hockamp hat die Inhalte der Festschrift dabei in mühevoller Recherche zusammengetragen. „Es war gar nicht so einfach, die kommunale Neuordnung, durch die ja die Stadt Sprockhövel überhaupt entstand, zu durchschauen“, sagt sie. „Das war schon eine komplexe Arbeit.“ Doch gerade für historisch-interessierte Menschen habe sich die Monate lange Recherche bezahlt gemacht.

Foto mit dem damaligen Oberbürgermeister von Wuppertal, Johannes Rau (li,.), und dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises Rolf Meyer: Sprockhövels erster Bürgermeister Hans Käseberg im Jahre 1970. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Von der ersten Idee, den Widerständen und der letztlich beschlossenen Umsetzung der kommunalen Neuordnung wird in der Festschrift dabei detailliertberichtet. Herzstück in ihr ist die ausführliche Chronik der Stadt Sprockhövel. Die wichtigsten Ereignisse der vergangenen 50 Jahre werden Monat für Monat aufgeführt. „Ich habe versucht, so objektiv wie möglich die wichtigsten Momente herauszustellen, doch eigentlich ist das gar nicht möglich. Jedem ist ja auch etwas anderes wichtig“, sagt Hockamp.

Die bisherigen vier Bürgermeister werden porträtiert

Die Geschichte der noch so jungen Stadt wird aber nicht nur in der Chronik aufgearbeitet, sondern auch anhand von Porträts der bisherigen vier Bürgermeister. Angefangen bei Hans Käseberg, der 29 Jahre lang das Oberhaupt der Stadt war, über Paul Gerhard Flasdieck und Dr. Klaus Walterscheid bis hin zum aktuellen Bürgermeister Ulli Winkelmann.

Bei der Sportlerehrung des Stadtsportverbandes Sprockhövel im Jahre 2016: Helmut Hüppop (li.) mit Bürgermeister Ulli Winkelmann. Foto: Sarah Engelhard / FUNKE Foto Services

Das Vermächtnis des Helmut Hüppop

Darüber hinaus kommen weitere Persönlichkeiten in der Sprockhöveler Festschrift zu Wort. Karin Hockamp führte mit sechs Sprockhövelern unterschiedlicher Generation ausführliche Interviews. „Ich habe unter anderem mit Helmut Hüppop viele Gespräche geführt. Leider ist er noch vor der Veröffentlichung der Schrift verstorben, doch sein Interview ist ein Teil seines Vermächtnisses für die Stadt Sprockhövel.“

Hüppop war Handballer und langjähriger Sportfunktionär, der sich auch für die Zusammenführung von Haßlinghausen und Sprockhövel einsetzte, die damals kontrovers diskutiert wurde.

Die Festschrift zum 50 jährigen Jubiläum des Stadt Sprockhövel gibt es in beiden Sprockhöveler Bürgerbüros für fünf Euro zu kaufen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Stadt Sprockhövel hat bereits drei Ehrenbürger

Die Stadt Sprockhövel habe auch drei Ehrenbürger, so Hockamp. Das sei vielen Bürgern gar nicht bekannt. Auch deshalb habe sie diese Personen nun in ihrer Schrift vorgestellt. Die erste Ehrenbürgerschaft wurde dabei dem 1881 geborenen Heinrich Brüninghoff verliehen. Er war einst Gemeindevorsteher Niedersprockhövels – bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, von denen er verhaftet wurde. Und neben dem langjährigen Bürgermeister Käseberg wurde schließlich auch Kommunalpolitiker Wilhelm Geldmacher mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet.

Die Festschrift gibt es in beiden Sprockhöveler Bürgerbüros für fünf Euro zu kaufen.