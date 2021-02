Sprockhövel: Diese Räum- und Streupflichten haben die Bürger

Sprockhövel Aufgrund der aktuellen Wetterlage weist die Stadt Sprockhövel Bürger auf die wichtigsten Regeln für den Winterdienst hin. Ein Überblick:

Nachdem aufgrund der aktuellen Wetterlage bei der Stadt Sprockhövel zahlreiche Bürgeranfragen zum Winterdienst eingegangen sind, weist die Behörde noch einmal auf die wichtigsten Regeln hin. Ein Überblick:

1. Für wen besteht die Räum- und Streupflicht?

Die Pflicht zur Straßenreinigung bei Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen liegt bei der Stadt. Bürger müssen aber von November bis März bei Schnee und Eis vor jedem Anwesen den Gehweg räumen und streuen. Grundsätzlich ist der Eigentümer, dessen Grundstück an die Straße angrenzt und erschlossen ist, vor seinem Anwesen dafür selbst verantwortlich. Grenzt ein Grundstück an mehrere Straßen, so besteht diese Pflicht für alle angrenzenden Straßen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

2. Was muss ich tun, wenn ich für die Winterwartung von Gehwegen zuständig bin?

Gehwege müssen in einer Breite von 1,50 m entlang des Grundstücks geräumt werden. Der Schnee sollte

nicht auf die Fahrbahn, sondern möglichst an den Gehwegrand geräumt werden. Zusätzlich sind an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse Zugänge zum Wartehäuschen und den Einstiegen in die Busse von Schnee zu befreien und bei Glätte zu streuen. In der Zeit von 7 bis 20 Uhr müssen gefallener Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Ende des Schneefalls beziehungsweise nach dem Entstehen der Glätte beseitigt werden, außerhalb dieser Zeit werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages.

3. Darf ich auftauende Mittel verwenden?

Grundsätzlich ist die Verwendung von Salz und sonstigen auftauenden Mitteln verboten. Zu verwenden sind die im Fachhandel erhältlichen abstumpfenden Materialien (Granulat, Splitt oder Sand). Der Einsatz von Salz ist nur in witterungsbedingten Ausnahmefällen und zur Beseitigung von Gefahrenstellen erlaubt.

4. Wie wird der Winterdienst durch die Stadt Sprockhövel durchgeführt?

Der Winterdienst innerhalb der Stadt Sprockhövel wird nach einem abgestimmten Streuplan durchgeführt,

der aus versicherungstechnischen Gründen genau eingehalten werden muss. Hierbei ist das

Stadtgebiet in vier Streubezirke und diese in je vier Streustufen eingeteilt - entsprechend der Verkehrswichtigkeit der Straßen. Die Winterdienstbereitschaft der Mitarbeiter besteht, auch an Sonn- und Feiertagen, grundsätzlich von Mitte November bis Anfang März. In der Zeit von 21 bis 4 Uhr besteht keine Rufbereitschaft.

>>> Weitere Nachrichten aus Sprockhövel und Hattingen