Sprockhövel - ein Fall für Corona-Lockerungen?

Sprockhövel Während die Kreis-Inzidenz knapp unter 100 liegt, hat Sprockhövel den vielbeschworenen 50er-Wert unterschritten. Was jetzt möglich ist.

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz von Sprockhövel bei knapp 45, am Donnerstag bei 48,51 - beide Werte unter der magischen 50er-Grenze, ab der die Gesundheitsämter wieder in der Lage sein sollen, Infektionsketten zu verfolgen, um die Ausbreitung der Pandemie bekämpfen zu können. Und mancher Sprockhöveler fragt sich nun: Können jetzt nicht Lockerungen verordnet werden?

Sprockhövel ist an den EN-Kreis gebunden

Aus dem Rathaus in Haßlinghausen kommt zu diesem Thema ein klares Nein. Der Beigeordnete Volker Hoven verweist auf die geltende Landescoronaschutzverordnung für Nordrhein-Westfalen, die zunächst bis zum 14. Februar gilt und das von der Bevölkerung und allen Einrichtungen und Firmen verlangt, was gerne neudeutsch als Lockdown bezeichnet wird. "Sprockhövel ist als kreisangehörige Stadt ohnehin auch in dieser Hinsicht an den Ennepe-Ruhr-Kreis gebunden, der überdies akuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 95,64 aufweist, ein Wert also gut doppelt so hoch", sagt Hoven. Und Lockerungen, betont der Beigeordnete, würden nunmal in den gemeinsamen Runden von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen, da habe Sprockhövel nichts zu melden.

Inzidenz ist noch nicht stabil

Der Beigeordnete ist der Meinung, noch sei Sprockhövel nicht stabil bei einem niedrigen Inzidenzwert, "ich erinnere daran, dass wir , als im Pflegeheim Haus am Quell plötzlich mehrere Infektionsfälle diagnostiziert wurden." In einer kleinen Stadt wie Sprockhövel müsse nur irgendwo beispielsweise eine größere Familie positiv auf Corona getestet werden, "und schon schnellt unser Inzidenzwert wieder nach oben!" Noch gar nicht berücksichtigt sei dabei die Auswirkung des mutierten Virus, über dessen Ausbreitung in immer mehr Ländern zurzeit berichtet werde.

Man kann sich aus dem Weg gehen

Abseits dieser Betrachtungen sei die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz es aber ein positives Signal, das Sprockhövel aussende. "Rational betrachtet erklärt sich die niederige Ansteckung mit dem Corona-Virus zunächst einmal aus dem ländlichen Raum, in dem Sprockhövel liegt - viel Fläche für vergleichsweise wenige Einwohner." Man könne sich hier gut aus dem Weg gehen. "Aber man muss auf feststellen, dass der Menschenschlag hier sehr diszipliniert ist", stellt Volker Hoven fest, das sei eine gute Basis gegen eine allzuschnelle Ausbreitung. Hoven gibt aber auch zu bedenken, dass Sprockhövel umgeben sei von Großstädten mit deutlich größerem Infektionsgeschehen. "Wir sind keine Insel, und Grenzen haben wir auch nicht."

Wenige Zwischenfälle in der Öffentlichkeit

Hoven, der auch dem Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse vorsteht, berichtet in diesem Zusammenhang von der , deren Aufgabe auch die Überwachung der Coronaschutzverordnung ist. "Ich habe als Kämmerer von vergleichsweise wenigen Bußgeldern erfahren, die von Frau Densow und ihren Mitarbeitern verhängt worden sind." Auch das sei ein Indiz für einen verantwortungsvollen Umgang der Bevölkerung mit der Corona-Pandemie.

Das Beispiel Münster

Die westfälische Metropole Münster ist bekannt geworden als Paradebeispiel für Anti-Corona-Hotspot. Während das Robert-Koch-Institut Anfang der Woche noch für NRW eine Inzidenz von 104 meldete, lag der entsprechende Wert für Münster bereits seit dem 19. Januar bei 42,2.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe wird, angesprochen auf etwaige Lockerungen in seiner Stadt, zitiert: Das sei nicht die Zeit für irgendwelche Alleingänge von Städten. Eine niedrige Inzidenz könne sich jederzeit wieder ändern: "Hochmut kommt vor dem Fall".