Sprockhövel: Familien suchen Ostereier in der Oase

Sprockhövel. Der Verein „Sunshine4kids“ stellt Familien in Zeiten von Corona sein Freizeitgelände Oase zur Verfügung. Es gibt schon mehr als 300 Anmeldungen.

Kaninchen streicheln, Basketball spielen oder einfach nur die Natur und die Sonne genießen – die Familien, die sich in der „Sunshine4kids“-Oase in Sprockhövel eine Auszeit von den derzeitigen Einschränkungen in Zeiten von Corona nehmen, haben viele Möglichkeiten sich ihre Zeit zu vertreiben.

„Wir wollten und mussten einfach einmal etwas anderes sehen“, sagt Lena Poggenpohl (31), die zusammen mit ihren Söhnen Noah (4) und Younis (1) sowie ihrem Mann Mohamed Aly das kostenlose Angebot des Vereins „Sunshine4kids“ in Anspruch nimmt. „Es ist wirklich toll hier und zu Hause fällt einem aktuell ja die Decke auf den Kopf.“

Entspannung pur: Familie Poggenpohl in der Oase. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der Verein, den Gaby Schäfer vor mehreren Jahren gegründet hat, stellt aktuell seine selbst hergerichtete Oase Familien mit Kindern zur Verfügung, um zu entspannen und auch mal die eigenen vier Wände zu verlassen.

Ein Aufenthalt dauert zwei bis drei Stunden

„Wir können unser kleines Vereinsgelände ja gerade nicht für alle öffnen und da kam uns die Idee, den Kernfamilien die Chance zu geben, bei uns etwas abzuschalten“, sagt Gaby Schäfer. Ein Anruf beim Gesundheitsamt – und schon war die spontane Idee abgesegnet und die ersten Familien konnten sich für ihre Auszeit zwischen Hühnern, Igeln und Meerschweinchen anmelden.

„Zwölf Familien hatten wir schon hier, 300 weitere kommen noch. Der Andrang ist groß und das freut mich natürlich sehr“, führt Gaby Schäfer aus. Pro Tag kommen zwischen zwei und vier Familien zur Oase des Vereins. Ein Aufenthalt dauert durchschnittlich zwischen zwei und drei Stunden. „Zwischendurch richten wir dann alles wieder her und desinfizieren alles sorgfältig“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Es ist einfach toll, wenn ich unseren Besuchern alles zeige und die Kinder sich freuen. Es ist viel Arbeit, aber ich habe unglaublich viel Freude daran.“

Nach der Ostereiersuche geht es sofort zu den Tieren

Zu Ostern gab es für die glücklichen Familien sogar noch ein paar Überraschungen. Gaby Schäfer und ihr Mann versteckten Ostereier, Schokohasen und kleine Geschenke für die Kinder. Begeistert machten sich auch Noah und Younis auf die Suche und fanden neben den Eiern und der Schokolade auch eine kleine Playmobilfigur.

Nach der Suche geht es sofort zu den Tieren. Die Hühner gucken sich die beiden mit großen Augen an. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Meerschweinchen, Kaninchen, Igel, Wachteln, Zwergseidenhühner. Noah und Younis füttern sie mit Freude. „Alle Tiere sind toll, nur die Bienen nicht“, sagt Noah.

Auf ihrem gewohnten Spielplatz dürfen sie nicht spielen

Der Vierjährige und sein Bruder, die sich normalerweise viel und gerne bewegen, sind aktuell ziemlich eingeschränkt. Sie kommen nur selten aus ihrer Hattinger Wohnung heraus, denn auf ihrem gewohnten Spielplatz dürfen sie nicht spielen. Auf dem Gelände der Oase toben sie sich nun aber für ein paar Stunden aus. „Ich möchte auf jeden Fall Basketball spielen“, sagt Noah und läuft zum Korb.

„ Ich habe von der Möglichkeit im Radio gehört und dann hab’ ich mich einfach mal gemeldet“, sagt Lena Poggenpohl. „Und dann hatten wir Glück, dass wir gleich den Termin in der Oase bekommen haben. Und der Name hält, was er verspricht.“

Lena Poggelpohl befindet sich in Elternzeit und passt auf die Kinder auf, Mohamed Aly muss derzeit in den eigenen vier Wänden arbeiten. „Und das ist schlimmer, als ganz normal zur Arbeit zu fahren. Deshalb ist es einfach mal schön, so etwas zu erleben“, sagt Aly.