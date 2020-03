Sprockhövel: Feuerwehr muss bei Großalarm nichts löschen

Die Feuerwehr in Sprockhövel wurde zu zwei Einsätzen gerufen. Retten und löschen musste sie zum Glück nicht.

Sprockhövel. Weil ein Haus in Sprockhövel brennen und Menschen in Gefahr sein sollten, wurde Großalarm ausgerufen. Retten musste die Feuerwehr niemanden.

Großalarm wurde am Freitag für die Feuerwehr in Sprockhövel ausgelöst. Das berichtet die Pressestelle am Sonntagmorgen. Gleich doppelt konnten die Retter aber unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Notruf aus der Nelkenstraße

Gegen 22 Uhr am Freitag ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. An der Nelkenstraße sollte ein Einfamilienhaus brennen, indem sich noch Menschen befinden sollten. Aufgrund dieser Meldung wurde Großalarm für die Feuerwehr Sprockhövel ausgelöst.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in dem Gebäude ein Hausmelder ausgelöst hatte, berichtet Feuerwehrsprecher Matthias Kleineberg. Die Einsatzkräfte untersuchten das Wohnhaus und führten Messungen durch, konnten aber nichts feststellen. Die Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut.

Brandmeldeanlage in Firma löst aus

Schon gegen 17 Uhr am Freitag war die Feuerwehr zu einem Firmengelände an der Vom-Stein-Straße ausgerückt. Auch dort hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Begehung des Gebäudes konnte aber auch hier kein Feuer festgestellt werden, so dass ein weiteres Eingreifen der Wehr nicht erforderlich wurde.