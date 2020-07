Sprockhövel: Gasgeruch entpuppt sich als Trocknerbrand

An die Leipiger Straße in Sprockhövel musste die Feuerwehr in der Nacht ausrücken. Anwohner hatten Gasgeruch aus einem Wohnhaus gemeldet.

Sprockhövel. Die Feuerwehr in Sprockhövel rückte in der Nacht mit drei Dutzend Helfern an die Leipziger Straße aus. Wohnungen mussten aufgebrochen werden.

Ein vermeintlicher Gasgeruch rief am späten Mittwochabend die Feuerwehr Sprockhövel auf den Plan. An der Leipziger Straße waren in der Nacht deshalb 36 Einsatzkräfte vor Ort. Das war passiert:

Um 22.24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnkomplex an der Leipziger Straße alarmiert. Anwohner gaben an, in dem dreigeschossigen Mehrparteienhaus den Geruch nach Gas festgestellt zu haben. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen unangenehmen Geruch feststellen, der jedoch nicht typisch für Gas ist, teilt Feuerwehrsprecher Max Blasius mit.

Feuerwehr muss einzelne Wohnungen aufbrechen

Die Feuerwehr räumte das Gebäude und kontrollierte es mit einem Messgerät und einer Wärmebildkamera unter schwerem Atemschutz. Teilweise mussten deshalb einzelne Wohnungen gewaltsam geöffnet werden. Der Energieversorger wurde ebenfalls zur Einsatzstelle beordert und unterstützte die Messungen.

Nach intensiver Suche konnte die Ursache des Geruchs festgestellt werden: In einem Wäschetrockner hatte ein Kissen gebrannt. Eine Rauchentwicklung konnte aber nicht mehr festgestellt werden.

Schwelbrand mit Glück nur im Trockner

Das Gerät und der Inhalt wurden nach draußen gebracht und gelöscht. Das Haus wurde mit einem Turbinenlüfter belüftet.

„Glücklicherweise entwickelte sich der Schwelbrand innerhalb des Gerätes nicht zu einem ausgedehnten Feuer. Ein Kellerbrand mit erheblicher Gefährdung für Leib und Leben der Bewohner wäre die Folge gewesen.“, erläutert Max Blasius.

Viele Einsatzkräfte aufgrund unklarer Lage

Aufgrund der ersten Eindrücke und der Vielzahl an betroffenen Bewohnern waren zwei Löschzuge vor Ort. Die 36 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte konnten den Einsatz nach zirka 90 Minuten abschließen.