Sprockhövel: Geständnis in letzter Sekunde verringert Strafe

Der Angeklagte machte einen recht lädierten Eindruck. Ohne Verteidiger und an zwei Krücken erschien der spindeldürre Mann vor dem Hattinger Amtsgericht. Geschieden, keine Kinder und arbeitslos. Zu den wenigen Ablenkungen des Alltags zählt für den 64-Jährigen der kleine Einkauf vormittags im Discounter, „meist nur Brot, viel mehr geht ja nicht. Montags und donnerstags gibt es Aktionsverkäufe, da schau ich auch vorbei“, sagte er. Noch wichtiger für ihn: ein paar Worte wechseln mit den Angestellten dort, „das tut mir gut“. Dann fährt er in der Regel wieder nach Hause.

Im Kassenbereich kurz angesprochen

Doch am 14. Mai des letzten Jahres hat sich der Einkaufsbesuch anders entwickelt. In der Anklage wird berichtet, er habe um etwa 18.15 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen im Kassenbereich kurz angesprochen, das wie er ein paar Dinge einkaufte. Vor dem Ladenlokal sollen beide dann nochmal Worte gewechselt haben. Der Mann habe das Mädchen direkt nach Sex gefragt und dabei auch das F-Wort benutzt. „So etwas mache ich nicht“, betonte der Angeklagte nach der Verlesung. „Man kennt mich doch in Sprockhövel, ich würde das niemals tun.“ Außerdem gehe er nie abends einkaufen.

Zeugenaussage stellt Geschehen anders dar

Ein Zeuge aus dem Supermarkt stellte das anders dar. Der 20-jährige Auszubildende sagte aus, tatsächlich den Angeklagten zu kennen und ab und zu einen kurzen Plausch mit ihm zu halten. „Ich bin sicher, dass er an besagten Tag abends im Laden war. Ich kann mich noch erinnern, dass er das Mädchen im Laden kurz angesprochen hat“, so der Zeuge, der zum damaligen Zeitpunkt eine Ausbildung dort machte. Dann beobachtete er durch die Schaufensterscheibe und auf eine Distanz von nur wenigen Metern, wie der 64-Jährige draußen erneut den Kontakt suchte. „Es fiel mir auf, dass sie plötzlich abrupt weggelaufen ist, während er ins Auto stieg und wegfuhr.“ Das wäre ihm nicht länger in Erinnerung geblieben, wenn nicht kurze Zeit später die Familie des Mädchens in den Supermarkt gekommen wäre und umgehend den Filialleiter zu sprechen gewünscht hätten. „War das Mädchen auch dabei?“, wollte Richter Johannes Kimmeskamp wissen. Ja, und sie habe einen zutiefst verängstigten Eindruck gemacht, gab der Zeuge an. Die Familienangehörigen brachten vor, das Mädchen sei von einem ihnen unbekannten Kunden des Ladens sexuell belästigt worden.

Richter fragt nochmal nach

Da die Schilderungen völlig auseinandergingen, schickte sich der Vorsitzende nun an, das an anderem Ort im Gerichtsgebäude wartende Mädchen in den Zeugenstand zu rufen. Doch Kimmekamp hielt inne und sagte, an den Angeklagten gewandt: „Sie haben die Zeugenaussage gehört. Es steht zu erwarten, dass die Zeugin gleich diese Version bestätige. „Sagen Sie mit jetzt, ob Sie den zitierten Satz zu der Zeugin gesagt haben, dann ersparen sie ihr die Konfrontation mit Ihnen hier!“

Sauberes Sündenregister

Eine kurze Pause entstand. „Ich brauche ein glaubhaftes Geständnis“, schob der Richter nach. Der Angeklagte zögerte noch kurz, räumte dann aber doch entgegen seiner ursprünglichen Aussage ein, das Mädchen auf Sex angesprochen zu haben. Gleich danach betraten Mutter und Tochter den Saal, erfuhren vom Geständnis und der Folge, dass keine Aussage mehr nötig sein würde. Und der Angeklagte entschuldigte sich mit einer kurzen Formel persönlich bei seinem Opfer. Auch weil er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten ist, verurteilte ihn Richter Kimmeskamp zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro.

INFO

Richter Kimmeskamp hat den Tatvorwurf der sexuellen Belästigung in dem verhandelten Fall nicht finden können.

Den 64-Jährigen verurteilte er dann vielmehr wegen „Beleidigung auf sexueller Grundlage“. Hierfür sieht das Gesetz einen Strafrahmen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor.