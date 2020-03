Sprockhövel: Handwerk begrüßt Rückkehr zur Meisterpflicht

Für Erich Bühren ist es ein großer Tag. Der 80-jährige Haßlinghauser bekommt Besuch vom Handwerksbotschafter der Kreishandwerkerschaft Ruhr und Ehrenobermeister der Baugewerbeinnung Ruhr. Die schöne Urkunde des Goldenen Meisterbriefes erinnert daran, dass Bühren vor 50 Jahren als Fliesenlegergeselle die Meisterprüfung abgelegt hat. Ein schöner, traditionsbewusster Akt und typisch deutsch. Doch die Meisterpflicht wird auch nach ihrer Wiedereinführung kontrovers diskutiert.

Wohl geregeltes Innungswesen

Beim Innungswesen ist alles wohl geregelt. Ehrenobermeister Udo Vaupel repräsentiert die Baugewerbeinnung Ruhr, „eine historische gewachsene Struktur innerhalb der Kreishandwerkerschaft Ruhr“, informiert er. Er spricht für die Berufe der Fliesenleger, Maurer, Betonbauer und Feuerungsbauer und lobt den Jubilar Erich Bühren, der über die gesamte Dauer seines Berufslebens als selbstständiger Fliesen-, Platten und Mosaikleger aktives Mitglied der Innung gewesen sei. Aus dieser Perspektive läuft es schon seit dem Mittelalter dergestalt: Der junge Mensch wählt nach Ablauf der Schulbildung einen Ausbildungsberuf, schließt als Geselle ab und kann dann nach einer gewissen Weiterqualifikation den Meistertitel erwerben. „Im Handwerk war es dann den Meistern vorbehalten, einen eigenen Betrieb zu gründen und wiederum Lehrlinge auszubilden“, sagt Vaupel.

Aufhebung des Meisterzwangs unter Rot-Grün

Aus Sicht der organisierten Handwerker war es keine gute Idee, als die rot-grüne Bundesregierung 2004 den Meisterzwang für 53 Handwerksberufe abgeschafft hat, um in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit möglichst vielen Existenzgründern die Hürde der Meisterprüfung zu nehmen. Weitere Argumente für den Wegfall der Pflicht war die Verbesserung des Wettbewerbs, eine bessere Qualität bei gleichzeitiger marktbedingter Absenkung der Preise. „Es wurden in den Folgejahren zwar allein bei den Fliesenlegern über 60.000 Betriebe gegründet“, berichtet der Ehrenobermeister. Das aber seien in der Regel Ein-Mann-Betriebe ohne genügend Kapital und Durchhaltekraft gewesen, von denen bis heute gut zwei Drittel wieder vom Markt verschwunden seien. In den Vertrag der Großen Koalition, die seit 2018 regiert, wurde die Meisterpflicht nach rund 16 Jahren für insgesamt zwölf Berufe wieder eingefügt und dann auch umgesetzt, darunter auch für Fliesenleger. Für die meisterlosen Betriebe gilt jedoch Bestandsschutz.

Bührens Sohn wollte Geschäft nicht fortführen

So ist für Vaupel und Bühren die Welt wieder in Ordnung. Die Gold-Urkunde findet im Haus ihren gebührenden Platz gleich unter dem seinerzeit noch handgeschriebenen Meisterbrief von 1970. 37 Jahre lang hat Bühren sein Fliesenfachgeschäft als Selbstständiger geführt; seine Hoffnung, dass vielleicht sein Sohn das Geschäft weiterführe, erfüllten sich indes nicht. „Ich stehe einfach zu dem von uns hochgehaltenen Bild vom ehrbaren Handwerk, wo der Laden von einer an die nächste Generation weitergegeben wird“, sagt Bühren.