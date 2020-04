Sprockhövel: Ikea öffnet am Mittwoch wieder

Das Ikea-Einrichtungshaus in Wuppertal an der Stadtgrenze zu Sprockhövel wird am Mittwoch wieder eröffnet.

Sprockhövel Sicherheit und Hygiene: Um sich auf den Neustart vorbereiten zu können, wurde die Eröffnung um zwei Tage verschoben.

Seit Montag dürfen in Nordrhein-Westfalen auch Einrichtungshäuser mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern wieder öffnen. Diese Regelung betrifft alle elf Ikea-Einrichtungshäuser in NRW, darunter auch das Haus an der Stadtgrenze Haßlinghausen/Wuppertal.

Alle Auflagen sollen eingehalten werden

Um sich auf den Eröffnungstermin intensiv und sorgfältig vorbereiten zu können, werden die Ikea-Einrichtungshäuser jedoch erst am morgigen Mittwoch geöffnet. „Dabei achten wir besonders darauf, höchste Sicherheits- und Hygieneauflagen einzuhalten", verspricht Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland.

Maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter

Der Zutritt zum Einrichtungshaus wird so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter im Einrichtungshaus aufhält, verspricht Ikea. So lasse sich ein Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Quadratmeter in allen Bereichen gewährleisten.

Ikea-Kunden werden durch Hausdurchsagen und eine durchgehende Kommunikation vor, am und im Einrichtungshaus auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam gemacht.

Um Warteschlangen zu vermeiden und den Kundenstrom zu entzerren, gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten – in Wuppertal ist das montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Kein Restaurant, kein Spielbereich

Das Kundenrestaurant, Bistro, Småland sowie alle Spielbereiche bleiben bis auf Weiteres geschlossen. An allen Beratungsständen, Kassen und Tresen werden Plexiglas-Scheiben installiert. Die Mitarbeitenden erhalten eine persönliche Schutzausrüstung (Mundschutz sowie Handschuhe). Auch für Desinfektionsmittel soll in ausreichender Menge gesorgt sein.