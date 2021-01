Sprockhövel ist auf den Winter bestens vorbereitet

In Haßlinghausen ist in der Nacht auf Freitag endlich der Winter ausgebrochen.

Sprockhövel Zwischen November und März gibt es bei der Stadt Bereitschaftsdienste. Spaziergänge im Wald sind grundsätzlich ohne Risiko.

Die weiße Pracht ist in der Nacht auf Freitag auch in Teilen von Sprockhövel sichtbar angekommen. Die 26 Mitarbeiter des Bauhofes sind bereits seit November in Bereitschaft für den Winterdienst. Jetzt sind sie im Schichtdienst mit vier Räumfahrzeugen wieder unterwegs.

Bedenkenlos im Wald spazieren

Für das letzte Wochenende vor Schulbeginn ist der Wunsch zahlloser Kinder erhört worden - es ist der erste dauerhaft bleibende Schnee gefallen. Wer nun das Glück hat, in Haßlinghausen zu wohnen, hat ihn zum Rodeln gleich vor der Tür; in Niedersprockhövel gab es - weil niedriger gelegen - deutlich weniger davon. Das Winterwetter wird auch die Erwachsenen zum Spaziergang animieren, und das soll auch kein Problem sein. Sagt Revierförster Thomas Jansen: "Es ist grundsätzlich nicht gefährlich, sich bei den aktuellen Niederschlagsmengen im Wald zu bewegen." Da müsste schon deutlich mehr Schnee fallen, damit Äste unter der Last brechen und Spaziergänger gefährden. Aber Jansen gibt zu bedenken: "Die Trockenheit der letzten Jahre hat viele der Buchen absterben lassen, so dass unter Last Teile der Bäume abbrechen können." Der Revierförster will keine Warnung aussprechen, "aber eine latente Gefahr bleibt für alle bestehen, die sich im Forst bewegen."

Bereitschaft von November bis März

Beim städtischen Bauhof muss es nicht erst schneien, bis die Mitarbeiter in den Wintermodus kommen: Von Mitte November bis Ende März gilt für die 26 städtischen Bediensteten im Wochenwechsel ständiger Bereitschaftsdienst. "Dann müssen die Kolleginnen und Kollegen damit rechnen, morgens ab 4 Uhr auf den Straßen zu räumen, und dieser Dienst dauert abends bis 21 Uhr", berichtet Ulrich Höhmann, einer der beiden Bauhofchefs. Der Winterdienst ist nicht etwa eine freiwillige Leistung, sondern steht fest als kommunales Pflichtprogramm. Von Schnee und Eis befreit sein müssen auf jeden Fall die örtlichen Straßen zu den Hauptverkehrszeiten. "Geschieht witterungsbedingt in diesem Zeitraum ein Verkehrsunfall, muss die Kommune auch aus versicherungstechnischen Gründen dokumentieren können, dass sie ihr Räumprogramm zuverlässig absolviert hat", sagt Höhmann. Der Zeitplan zeige aber auch, dass in der Regel zwischen 21 und 4 Uhr kein Winterdienst geleistet werde.

400 Tonnen Salz im Bunker

Sprockhövel ist in vier Streubezirke eingeteilt, die von vier städtischen Räum- und Streufahrzeugen bedient werden. Daneben gibt es Fußkolonnen mit Begleitfahrzeugen und kleinen Treckern, die Gehwege freischaufeln. Zwei weitere Fahrzeuge können bei Bedarf in kurzer Zeit zu Räumfahrzeugen umgerüstet werden, der Salzbunker im Bauhof fasst 400 Tonnen Streusalz. Die Bezirke sind wiederum aufgegliedert in Unterbezirke mit abgestuften Streustufen. Die stark befahrenen Straßen genießen in diesem Regelwerk entsprechend hohe Aufmerksamkeit, die Anliegerstraßen geringe. "Wir verfolgen unseren Räum- und Streuplan kompromisslos", betont Höhmann. Es habe also als Sprockhöveler Bürger keinen Sinn, im Schneechaos bei der Stadt anzurufen und um die bevorzugte Räumung der eigenen Straße anzufragen, "wir weichen von unserem Plan nicht ab, sonst geriete alles durcheinander."

2010 besonders viel Schnee

Mit Straßen NRW, zuständig für die überörtlichen Verkehrswege, gibt es seit vielen Jahren Absprachen beim Räumdienst, "so kommen wir uns mit den jeweiligen Plänen nicht ins Gehege", sagt Ulrich Höhmann. Sprockhövel mit seiner besonderen Topografie und der Weitläufigkeit stelle den Winterdienst immer vor besondere Herausforderungen. "In Haßlinghausen fällt meist richtig viel Schnee, in Niedersprockhövel am Rande des Ruhrgebietes sind die Temperaturen moderater und es ist mit weniger Schnee zu rechnen", erklärt er. 2010, da war ein besonders weißer Winter. "Da haben wir den abgeräumten Schnee auf einem Sportplatz auftürmen müssen!"