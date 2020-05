Sprockhövel: Kandidatin Noll sucht den Austausch online

Die Corona-Pandemie zwingt auch dem politischen Betrieb neue Regeln auf: Um ihre Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters von Sprockhövel auch in Zeiten von Kontaktsperren in der Bevölkerung weiter bekannt zu machen, luden CDU und Grüne jetzt zu einer Online-Fragestunde mit Sabine Noll ein.

35 Interessierte schalteten sich zu

Im Vorfeld der Veranstaltung, die am Donnerstagabend stattfand, hatten sich rund 35 interessierte Bürgerinnen und Bürger zu diesem neuen Veranstaltungsformat angemeldet. "Später dann während der Fragestunde zeigte sich, dass unsere Reichweite deutlich höher war, denn es waren doch einige zusätzliche Gäste im Gefolge der Angemeldeten vor den Kameras zu sehen", berichtet CDU-Stadtverbandsvorsitzender Christian Waschke.

15 Fragen zur Bürgerbeteiligung

Rund 15 Fragen zum Thema Bürgerbeteiligung waren bereits vor der Online-Fragestunde eingereicht worden, so dass sich die zugeschaltete Sabine Noll, Kämmerin in der rheinischen Stadt Monheim, vorbereiten konnte. Noll, die das Thema zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit in Sprockhövel machen möchte und positive Erfahrungen in ihrer derzeitigen Wirkungsstätte gesammelt hat, berichtete über unterschiedliche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. "Etwa bei der Planung von Spielplätzen, wo die Zielgruppe, die jungen Bürger, vorher Mitsprache haben sollte", sagt Waschke. Der Videomitschnitt soll in den nächsten Tagen auf www.noll2020.de veröffentlicht werden.

Digitalisierung als nächstes Thema

Die nächste Online-Veranstaltung mit Sabine Noll wird in zwei Wochen stattfinden, Thema ist dann die Digitalisierung. CDU und Grüne werden im Vorfeld darüber informieren, in der Zeitung, aber auch in den sozialen Medien.