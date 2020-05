Kinderporno: Weitere Chance für Angeklagten aus Sprockhövel

Ein 44-jähriger Sprockhöveler stand am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hattingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt, obwohl er bereits früher wegen ähnlicher Vergehen vor Gericht gestanden hatte.

Fassungslos nimmt die Öffentlichkeit in diesen Tagen Berichte über Verurteilungen von Männern zur Kenntnis, die in einem unvorstellbaren Maß Kinder, mitunter sogar die eigenen, sexuell missbraucht haben und Film- oder Fotodokumente ihrer Straftaten über das Netz mit anderen teilen und sie verkaufen. Doch es ist nicht allein die Herstellung solch widerwärtigen Materials: Zu diesem „Markt“ gehören auf der anderen Seite auch Personen, die Bilder und Filme konsumieren, das perverse Angebot somit befeuern und sich damit gleichfalls strafbar machen. Zu dieser letzteren Gruppe zählt ein 44-jähriger Mann aus Sprockhövel.

Verlesung der Anklage dauert halbe Stunde

Eine halbe Stunde lang war die Staatsanwältin zum Auftakt des Verfahrens allein damit beschäftigt, die drei zur Anklage stehenden Taten zu verlesen; zuletzt wurde mit nüchterner Präzision eine große Auswahl von insgesamt 2100 Fotos beschrieben, die bei einer Hausdurchsuchung des Angeklagten gefunden worden waren: Ausschließlich kinderpornografisches Material, Mädchen zwischen Säuglingsalter und etwa 15 Jahren, mit und ohne Penetration, Oral- und Analverkehr, Sodomie, Sadomaso, Zeugnisse brutalster Verletzungen von Körper und – freilich nicht sichtbar – der Seele.

Annäherung an 13-Jährige

Und dann der Blick auf die Anklagebank: Dort saß der Mann im blauen Hemd, wie er überall in Büros zu treffen ist, er hatte besagte Medien paketweise aus dem Internet heruntergeladen. Weitere Anklagepunkte legten ihm einen erotischen Whatsapp-Chat mit einer 13-Jährigen zur Last sowie den Versuch, im Internet über eine Mutter an deren minderjährige Tochter zu gelangen, um auch sie sexuell zu belästigen.

Angeklagter voll geständig

Der überaus eloquent auftretende Verteidiger verlas eine Erklärung, wonach der Angeklagte alle Tatvorwürfe gestehe und sein Fehlverhalten bedauere. „Er hat eine Therapie begonnen und bereits elf Sitzungen selbst finanziert“, berichtete er. Weiteren Aufschluss gebe jedoch ein Blick in seine Biografie.

Kindheit und Anschluss an NS-Milieu

Sichtlich mitgenommen erzählte der 44-jährige dann von seiner Kindheit in Sachsen-Anhalt, von dem Stiefvater, der ihn „wie einen Sklaven“ gehalten und immer wieder geprügelt habe, vom Hass der Mutter auf den offenbar intelligenteren Sohn, den sie wieder und wieder erniedrigte. Mit 17 Jahren befreite er sich aus diesem Käfig, war zunächst ohne soziale Kontakte, um in den Armen von rechtsextremen Kameraden im Umfeld der NPD zu landen. Beruflich verschlug es den jungen Mann nach einer Industriekaufmannlehre nach Duisburg, wo er als Flugblattverteiler und Mitglied der Nazi-Partei wurde.

Schon zu Beginn des Jahrtausends stand der Sprockhöveler in Duisburg wegen des Besitzes von Kinderpornografie zweimal vor Gericht. „Er hat sich damals ein Lügengebäude errichtet“, analysierte der Verteidiger: Als Nazi habe er keine Chance bei erwachsenen Frauen gehabt und vor sich selbst so seine Neigung zu Mädchen legitimiert.

Angeklagter will nur Fantasien ausgelebt haben

Auf Nachfrage sagte der Angeklagte, der NPD schon vor Jahren aus Einsicht den Rücken gekehrt zu haben, reale Begegnungen mit Kindern habe es nie gegeben, „es ging allein darum, meine Fantasien auszuleben.“ Eine frühere Verlobte habe ihm geraten, an seinen Problemen zu arbeiten, daraufhin habe er eine Therapie begonnen. Aktuell hat er wieder eine Verlobte, die von ihm in der siebten Woche schwanger sei. „Sie weiß über alle meine Schwierigkeiten Bescheid und trägt sie mit.“

Staatsanwältin fordert Haftstrafe

Wie ist so ein Fall zu bestrafen? Für die Staatsanwältin war die Sache klar: Zwar sei er geständig, die Beweislast jedoch auch erdrückend. Bereits zweimal, einmal mit U-Haft, sei er wegen seiner Krankheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten und die Therapie habe er erst begonnen, als die Anklage vorlag. Sie forderte anderthalb Jahre Gefängnis.

Richter Johannes Kimmeskamp griff jedoch wesentliche Argumente der Verteidigung auf und setzte das geforderte Strafmaß zur Bewährung aus: Über vier Jahre muss er 4800 Euro an ein Kinderhospiz zahlen und die Therapie zum Erfolg führen.

Begründung der Bewährung

Richter Kimmeskamp gab in seiner Urteilsverkündung zu bedenken, dass eine Haftstrafe schlimme Wirkungen haben könnte.

„Strafe ist auch Rache. Wenn er die Haftstrafe verbüßt haben wird, könnte seine Beziehung zerstört sein, der Job ist verloren und die Therapie abgebrochen.“