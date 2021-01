Sprockhövel: Kommunalwahl verspricht Spannung wie nie

Sprockhövel Jahresrückblick Teil 2: Der Sommer bringt ersehnte Lockerungen und einen hitzigen Kurzwahlkampf

Nachdem im ersten Halbjahr in Sprockhövel sichtbar geworden war, mit wie viel Einfallsreichtum viele Sprockhöveler das Leben mit der Pandemie zu erleichtern wussten, freute sich die Stadtbevölkerung im Laufe des Sommers über die Rückkehr zu einem weithin normalen Leben. Im Herbst stand Sprockhövel ganz und gar im Zeichen der Kommunalwahl.

Juli

Gastronomen schöpfen wieder Hoffnung +++ Bergmannsampeln für Sprockhövel +++ Stadtteil-Check beschreibt selbstbewusste Senioren +++ Grüne fordern Wassersäcke für Stadtbäume +++ Bürgrmeister-Interview: Es gibt keinen Grund zur Entwarnung +++ Umsätze der Unternehmen brechen massiv ein +++ Stadtputzaktion von CDU und Grünen +++ Theater Schnick-Schnack wartet auf bessere Zeiten +++ Cake-Art-Store eröffnet in Haßlinghausen +++ Auch Krebshilfe leidet unter Corona-Auswirkungen +++ ZGS: Neue Feuerwache im September fertiggestellt +++ Künstlerin Bettina Bülow-Böll erschafft "Die Baumfrauen" +++ Chipsystem im Freibad gut angenommen +++ Diamantenes Priesterjubiläum von Franz Heisters und Ludger Knaden +++ Stadtteil-Check: Parkplatzsuche ist ein Ärgernis +++ Linke will zur Kommunalwahl nicht mehr antreten +++ Heimat- und Geschichtsverein erinnert an Pilot Stan Instone, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg über Sprockhövel abgestürzt ist +++ Firma WTK spendet Stadt Klimabäume +++ Parteien suchen wieder Kontakt zu den Bürgern +++ AfD tritt in Sprockhövel nicht zur Wahl an +++ Flüchtlingshilfe bietet in den Ferien Deutschkurse an +++ Stadtteil-Check: Ärztliche Versorgung ist in Obersprockhövel und Gennebreck schwierig

August

Für Mundart muss die jüngere Generation gewonnen werden +++ 16 Kleine Waffenscheine wurden 2019 in Sprockhövel ausgestellt +++ Wegen Corona halten sich die Jugendlichen mit Bewerbungen zurück +++ Land gibt Sprockhövel 100.000 Euro für digitale Ausstattung an Schulen +++ Schulleiter sehen ihre Einrichtungen gut aufs neue Schuljahr vorbereitet +++ Neue Klimaschutzmanagerin will Klimaschutzkonzept umsetzen +++ Unter Hochdruck entsteht Übergangs-Kita am Hoppe +++ Erstes Duell der beiden Bürgermeisterkandidaten +++ Unterricht an der Musikschule startet wieder +++ Stadt hat keinen Einfluss auf Ruinen und Schrottimmobilien +++ Arbeitgeber: Sprockhövel belegt als Standort mittleren Rang +++ Erster Todesfall mit Corona +++ Kirchengemeinde startet wieder Paketaktion +++ Commerzbank schließt endgültig +++ Stadt hofft auf Jubiläumsjahr 2021 +++ Weitere Fälle von Kinderpornografie aus Srockhövel vor Gericht +++ 89-Jähriger stirbt nach Forstunfall +++ Sanierung der Zwiebelturmkirche beginnt nun wirklich +++ Arbeitskreis Radwegeförderung verlangt Korrekturen am Kreisverkehr +++ Gangelshauser Wald und seine Zukunft wird zum Politikum kurz vor der Wahl

September

Großfeuer auf der Gethe - 600 Strohballen brennen +++ Juso-Vorsitzender Luc Stahlhut verlässt die SPD +++ Viele Ideen der Parteien zum Thema Gewerbeflächen +++ Parteien sprechen sich für zentrale Kita aus +++ Politiker lehnen mehrheitlich Gymnasialpläne ab +++ Freibad-Saison endet mit einem dicken Minus +++ Investor Greif-Hollander plant Seniorenwohnprojekt an der Hombergstraße +++ Löschzug übernimmt neue Feuerwache +++ Parteien sehen Reformbedarf bei Bücherei und Musikschule +++ Sabine Noll (CDU) gewinnt Bürgermeisterwahl, CDU löst SPD als stärkste Partei ab +++ CDU und Grüne wollen neue Akzente setzen +++ Kritik am neuen Treppenlift im Bürgerhaus +++ Dausend-Stiftung beginnt Projekt des Seniorenwohnungsbaus in Herzkamp +++ Straßen NRW plädiert für neue Ampelanlage an Kreuzung Bochumer Straße +++ Zwei junge Sprockhövelerinnnen retten Senioren-Ehepaar aus ihrem Auto im Teich +++ Altbürgermeister Klaus Walterscheid ruft die Parteien zur Sacharbeit auf +++ Stadt und Politik setzen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus