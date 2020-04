Sprockhövel: Kunden kehren zu ihren Läden zurück

In NRW ist seit Montag die Öffnung von Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern erlaubt. Darüber hinaus gibt es einige Ausnahmen, die für Städte wie Sprockhövel jedoch nicht relevant sind, weil es hier ausschließlich kleinere Läden gibt. Viele Händler dekorierten ihre Auslagen und stellten Schilder mit den neuen Verhaltensregeln auf. Kleine Bilanz nach zwei Tagen Neustart: Der Spagat zwischen Lockerung und Sicherheitsvorkehrungen scheint in Sprockhövel gut zu klappen. Der Bürger trat wieder spürbar als Konsument in Erscheinung.

Händler auch in Ruhephase aktiv

Und das liegt offensichtlich auch daran, dass es die Einzelhändler in der Stadt geschafft haben, dass der Puls der über Wochen in Dornröschenschlaf gefallenen Läden durchgehend noch zu spüren war. "Mein Geschäft war in der Corona-Pause zwar geschlossen, aber ich habe durchgehend Angebote gemacht, Parfüme und Kosmetika auch nach Hause zu bringen", berichtet Wolfgang Weiss, der ehemalige Vorsitzende des Werberings Haßlinghausen. Auch die treue Kundschaft in den Seniorenheimen hat Weiss beliefert - bis zur Pforte. Und mit Sondererlaubnis des Ordnungsamtes war es sogar für ein paar Kunden möglich, bei ihm dringend benötigte Passbilder machen zu lassen - für die Dauer der Aufnahme sogar ohne Mundschutz. Montag und Dienstag hat Wolfgang Weiss Umsätze in Höhe des Vergleichszeitraums von 2019 erreicht, "es kann also wieder losgehen!"

Kontaktpflege in den sozialen Medien

Auch im Bereich der Kindermode hat die Wiederbelebung funktioniert. "Es läuft gut", meldet Bianca Herrling aus dem Laden "Lutz & Lucy" in Niedersprockhövel. Auch sie könne sich auf eine treue Stammkundschaft verlassen, die auch aufgrund Herrlings fleissiger Kontaktpflege in den sozialen Medien bei der Stange geblieben ist. So hat Herrling auch in der Osterzeit ansprechende Kleidung als Geschenke verkaufen können. Seit Montag kommen sie wieder, manche mit Mundschutz. Der Kindermodeladen hat so viel Fläche, dass eigentlich keiner draußen warten muss. "Das Wetter fördert die Kauflaune noch", stellt Bianca Herrling fest, hier werden jetzt Sommerklamotten gekauft. Doch die Beklemmung der letzten Wochen hat die Geschäftsfrau nicht vergessen. "Diese bange Frage - wie lange noch? - hat mir schon sehr zugesetzt", sagt sie.

Das gute Wetter fördert Einkaufslaune

In "Franks Fahrradladen" blieb Inhaber Frank Hamacher dagegen durchgehend zuversichtlich. "Auch wenn ich keine Fahrräder verkaufen dürfte, so hatte ich in der Werkstatt doch auch wegen des guten Wetters viel zu tun, weil die Leute sich draußen bewegen wollten", erzählt er. Mit dem vergangenen Montag waren die Zweiradfans dann mit einem Mal wieder da, um sich vor dem Kauf eines Fahrrades beraten zu lassen. "Es ist schon ein gutes Gefühl, dass auch der Verkauf sofort wieder angelaufen ist", findet Hamacher.

Spielzeug heiß begehrt

Pro Kunde zehn Quadratmeter Verkaufsfläche - so hält es Ute Weber in ihrem beliebten Spielwarengeschäft "Zwergenhäuschen" an der unteren Hauptstraße. Und damit das in Corona-Zeiten auch geordnet funktionieren kann, hat die Sprockhövelerin vor ihrem Laden eine bestimmte Anzahl Körbchen aufgehängt, von denen jeder Kunde vor dem Betreten einen nimmt. Sind alle weg, muss auf die Rückgabe nach dem Einkauf gewartet werden. Auch Ute Weber profitiert von der sonnigen Witterung, "da laufen alles Spielzeuge für den Außenbereich gut, aber eben auch alles, was etwa Geburtstagskinder glücklich macht."

Nicht glücklich mit Lockerungen

Jedoch nicht alle Sprockhöveler sind glücklich mit seit Montag praktizierten Lockerungen.

Die Sprockhövelerin Monika Strick schreibt, sie könne das nicht nachvollziehen: "In der vorigen Woche waren noch 55 Prozent der meinung, dass keine Lockerung erfolgen sollte. Nun schreien auf einmal alle Hurra, dass diverse Geschäfte wieder geöffnet haben." Die Umsichtigkeit des bayerischen Ministerpräsidenten Söder würde auch der NRW-Landesregierung gut zu Gesicht stehen, meint Monika Strick.