Sprockhövel: Missglückter Spurwechsel auf A 43 vor Gericht

Sprockhövel. Ein Sprockhöveler (70) soll einen Polizisten in Zivil am Spurwechsel auf der Autobahn 43 gehindert haben. Was die beiden vor Gericht aussagen.

Ein Sprockhöveler (70) musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Hattingen verantworten. Er soll einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verübt und einen anderen Verkehrsteilnehmer genötigt haben. Den konkreten Tathergang schilderten der Angeklagte, seine Ehefrau und der Geschädigte indes unterschiedlich.

Beamter in Zivil zeigt Angeklagtem plötzlich die Haltekelle

Fest steht, dass beide Parteien am 19. September 2019 gegen 12 Uhr auf der Autobahn 43 in Richtung Wuppertal unterwegs waren. Der 70-Jährige befuhr mit seinem Volvo die linke Spur. Der Polizeibeamte, zu diesem Zeitpunkt dienstlich in einem zivilen Dienstwagen auf der rechten Spur unterwegs, wollte nach links wechseln, in eine etwa 50 Meter lange Lücke. Als er zum Spurwechsel ansetzte, sei der Volvo aber plötzlich fast auf seiner Höhe gewesen. Er brach den Vorgang ab. „Wir fuhren dann nebeneinander. Ich nahm schließlich die Haltekelle vom Beifahrersitz, forderte den Mann auf, abzufahren und anzuhalten.“

Solch eine Kelle hätten sie nicht gesehen. Und auch keinen Blinker, sagten der Angeklagte wie auch seine Ehefrau.

„Plötzlich war rechts ein dunkles Fahrzeug, das kurz vor uns auf meine Spur wollte“, so der Sprockhöveler. Er habe mehrmals gehupt, sei auf den Grünstreifen ausgewichen und habe stark gebremst, dann sei der Wagen wieder rechts eingeschert. „Ich fuhr eine Zeit lang neben ihm. Ich dachte, dass er eine entschuldigende Geste machen würde.“ Da der Mann nicht reagierte, sei er schließlich weitergefahren.

Polizist macht ein Foto des Fahrzeugs, um den Halter zu ermitteln

Der Polizist machte dann ein Foto des Fahrzeugs, um den Halter zu ermitteln. Da er im Dienst unterwegs war, war ihm das erlaubt.

Ob der Fahrer die Lücke bewusst zugefahren hat oder ein Fahrfehler ursächlich für die gefährliche Situation war, konnte das Gericht nicht entscheiden, da ein wichtiger Zeuge nicht erschien. Deshalb wird die Verhandlung am Montag, 23. März, 8.30 Uhr, fortgesetzt.