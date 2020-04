Sprockhövel: Oster-Erlebniskirche ersetzt den Gottesdienst

Sprockhövel. Die Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel zeigt Kreativität in der Corona-Krise. Die Erlebniskirche mit der Passionsgeschichte kommt gut an.

Die Corona-Krise hat auch das Osterfest 2020 getroffen. Traditionelle Gottesdienste konnten aufgrund der aktuellen Auflagen an den Ostertagen nicht stattfinden. Kreativität war gefragt.

Um das Osterfest trotz der diesjährigen Situation zu etwas Besonderem zu machen, hat die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel für Ostersonntag zu einer Ostererlebniskirche eingeladen. Gestartet wurde die Aktion mit dem bundesweiten Glockenläuten um halb zehn.

In der Zwiebelturmkirche in Sprockhövel sind verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Passions- und Ostergeschichte erzählt wird. Beginnend mit dem Einzug Jesu in Jerusalem über das letzte Abendmahl und die Kreuzigung bis hin zur Auferstehung können Familien, Paare oder einzelne Personen die Geschichte rund um das Osterfest erleben.

Texte sollen in der aktuellen Corona-Krise Hoffnung vermitteln

An den Stationen in der Kirche sind neben den jeweils passenden Bibelstellen auch Texte zum Nachdenken zu finden. Dies sind insbesondere Texte, die passend zum Osterfest und der aktuellen Corona-Krise Hoffnung vermitteln sollen und von den Besuchern mitgenommen werden können.

Um das Erlebnis besonders kinderfreundlich zu gestalten, gibt es neben Ausmal- und Bastelbüchern auch ein Suchspiel in der Kirche. Passend zu Ostern sind Schokoladenhasen in der Kirche versteckt, die von den Kindern gesucht werden können, wie Pfarrer Funda erzählt.

Internetangebote oder schriftliche Andachten

Auf diese Weise wird die Oster-Erlebniskirche zu einer generationenübergreifenden Aktion. Da aufgrund der Corona-Auflagen die Kirche immer nur einzeln oder in familiären Gruppen betreten werden darf, bat die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel darum, sich vorher anzumelden, um Termine besser koordinieren und Wartezeiten vermeiden zu können.

Schon am Ostersamstag sind bei Pfarrer Funda einige Anmeldungen eingegangen. Die kreative Aktion der Kirche zum Osterfest ist bei den Sprockhövlern gut angekommen. Neben der Oster-Erlebniskirche stellt die Kirchengemeinde auch noch andere Angebote in der Corona-Krise zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem Internetangebote oder schriftliche Andachten, die vor allem an ältere Menschen verteilt werden.