Sprockhövel: Post verspricht zusätzliche Filiale

Sprockhövel Das Angebot der Brief- und Paketpost in Niedersprockhövel ist ein Ärgernis. Jetzt schrieb das Unternehmen an den Landtagsabgeordneten Middeldorf

Regelmäßig berichtet die WAZ über unhaltbare Zustände in der Postfiliale in Niedersprockhövel. Besonders die Öffnungszeiten sind immer wieder Anlass für Beschwerden. Der FDP-Landtagsabgeordnete Bodo Middeldorf hat sich beim Vorstand der Deutschen Post beschwert und bekam jetzt Antwort. Die kam von der Deutschen-Post-Zentrale, die die Verantwortung an die Postbank, die die Fililale betreibt. Von der Bank hieß es, seit Anfang des Jahres liege im Filialgebiet Essen ein hoher Krankenstand vor.

Corona vereitelt Neuanfang

Nun seien zwei neue Mitarbeiter eingestellt worden, die eigentlich im März ihren Dienst hätten aufnehmen sollen, was durch Corona verhindert worden sei, da einer der beiden zur Risikogruppe zähle. Mittlerweile sei der Engpass behoben, und die Öffnungszeiten sollen wieder planmäßig sein.

Neuer Stichtag ist der 8. Juni

Man sei bemüht, zitiert Middeldorf, in Sprockhövel eine zusätzliche Filiale einzurichten: Der DHL-Paketshop in der Nähe der Postbank-Filiale in der Hauptstraße 69 habe sich bereit erklärt, am 8. Juni seinen Standort in eine Filiale mit komplettem Post-Sortiment anzubieten.