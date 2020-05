Sprockhövel: Rollifahrer stürzt, Rettungsdienst hilft nicht

Heidi Peter (72) ist noch immer merklich geschockt: Den Rettungsdienst hatte die Hiddinghauserin vor einigen Tagen kontaktiert, nachdem ihr Mann Klaus (78) ausgerutscht und gestürzt war, sich nicht mehr allein aufrichten konnte. Doch Hilfe erhielten die zwei vom Rettungsdienst nicht.

Klaus Peter hat ein taubes Bein, das er nicht belasten kann

Heidi Peter sagt, als sie vom Einkaufen zurückgekommen war, habe sie ihren Mann​ auf dem Boden des Badezimmers aufgefunden, dort hatte er bereits rund 30 Minuten ausgeharrt. Vergeblich hatte der 78-Jährige in der Zeit versucht, zurück in seinen Rollstuhl zu kommen - doch er hat ein taubes Bein, das er nicht belasten kann. „Damit schafft er es nicht, sich ohne Hilfe aufzurichten.“

Und auch mit Heidi Peters Unterstützung gelang dies nicht: Ihr fehle dafür die Kraft, sagt sie. Auch die Nachbarn seien nicht da gewesen, und den Schwiegersohn konnte sie telefonisch nicht erreichen. Daraufhin wählte Heidi Peter die 112, die Nummer des Rettungsdienstes.

Ein Herr fragte, ob Klaus Peter sich bei dem Sturz verletzt und Schmerzen habe

Der Mann an anderen Ende der Leitung, dem sie die Situation geschildert habe, habe sie gefragt, ob ihr Mann sich bei dem Sturz verletzt und Schmerzen habe. Als sie dies verneinte, habe er gesagt, sie solle den Pflegedienst kontaktieren - oder im Wohnviertel nach Hilfe fragen. „Doch ich pflege meinen Mann selbst, und auf der Straße nach Hilfe rufen? Das macht doch niemand.“ Mehrfach habe sie gebeten, einen Helfer zu ihnen zu schicken - vergeblich.

Gegenüber der WAZ sagt sie: „Die Feuerwehr rettet Tiere von Bäumen - aber einen hilflosen Menschen lässt sie auf dem Badezimmer-Boden einfach liegen...“

Kreissprecher sagt, für einen Fall wie den von Klaus Peter sei der Rettungsdienst nicht zuständig

Ingo Niemann, Pressesprecher des Ennepe-Ruhr-Kreises, bestätigt den Anruf von Heidi Peter beim Rettungsdienst. Doch für einen Fall wie den von Klaus Peter, der sich weder Schmerzen noch Verletzungen zugezogen habe, sei der Rettungsdienst nicht zuständig.

Klaus Peter kam Stunden, nachdem er ausgerutscht war, schließlich der Schwiegersohn zu Hilfe. Später hat er einen Brief an die Stadtverwaltung Sprockhövel geschrieben, in dem er fragt, ob in einem Fall wie seinem die einzige Lösung die sei, “auf einen zugänglichen, kräftigen Mann zu warten, der den Verunfallten wieder in die richtige Sitzposition bringen kann? Wenn Sie zusätzlich eine Lösung des Problems kennen, lassen Sie es mich bitte wissen.“

Mitarbeiter der Stadt Sprockhövel ruft die Peters an

Inzwischen haben die Peters einen Anruf von Kai Stasny vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadt Sprockhövel erhalten. Dieser habe ihnen erklärt, dass die Feuerwehr Sprockhövel von dem Hilfegesuch gar nichts gewusst habe, ansonsten vorbeigekommen wäre, so Heidi Peter. Und weiter: "Herr Stasny sagte auch, er hätte es genau so wie ich gemacht. Und: Man werde mit dem zuständigen Brandmeister reden."