Sprockhövel: Schuld des Busfahrers nicht beweisbar

Sprockhövel. Am Busbahnhof in Sprockhövel wurden zwei Schulkinder von einem Bus verletzt. Die Aussagen widersprachen sich. Freispruch für den Fahrer.

Man kennt diese Situation: Frühmorgens Ende November am Busbahnhof in Haßlinghausen: Hunderte Kinder springen aus Bussen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, und eilen zur Schule, um pünktlich zu sein. Am 27. November des vergangenen Jahres, gaben zwei Schüler an, seien sie von einem rückwärts rollenden Bus angefahren worden.

Fahrer hat von Vorfall nichts gemerkt

Einer der beiden zwölfjährigen Schüler hatte sich die Linie gemerkt, 379 von der Bogestra. Der Fahrer, ein 54-Jähriger aus Dortmund, stand am Montag vor dem Amtsrichter Johannes Kimmeskamp. Er hatte erst Tage nach dem Vorfall über sein Busunternehmen von dem Vorfall erfahren, „am besagten Tag in Sprockhövel habe ich überhaupt nichts bemerkt.“ Der Tatvorwurf: Fahrlässige Körperverletzung, denn die beiden Kinder hatten durch die Kollision Blutergüsse an den Oberarmen davon getragen.

Zeitfenster von 26 Sekunden

Die Faktenlage war völlig klar, denn alle Daten einer Linienbusfahrt werden registriert: 7.51 Uhr war der Bus an seiner Endhaltestelle angekommen, die Passagiere waren ausgestiegen. Danach fuhr er einen Bogen innerhalb des Busbahnhofes, um nach exakt 26 Sekunden auf der anderen Seite seine Ruheposition an einer Starthaltestelle einzunehmen, wo der Fahrer pausierte und 20 Minuten später wiederum Fahrgäste aufzunehmen und seine neue Fahrt Richtung Bochum Langendreer antrat.

Kinder gingen zum Arzt

Es ging also um die Vorkommnisse innerhalb des schmalen Zeitfensters von einer runden halben Minute. Der Fahrer betonte, innerhalb so kurzer Zeit keine Manöver mit Rückwärtsfahrt gemacht haben zu können, „der Bus kann aus technischen Gründen gar nicht zurückrollen, da greift eine Sperrung.“ Die beiden Kinder waren nach ihrer schmerzhaften Begegnung mit dem Bus gleich zur Schule gelaufen, die Klassenlehrerin hatte sie nach kurzem Bericht nach Hause geschickt. „Die anschließende ärztliche Untersuchung ergab Prellungen, aber eben auch Schocks, die die Zwölfjährigen erlitten hatte“, berichtete einer der beiden Väter.

Aussagen gehen auseinander

Aufschlussreich gestaltete sich die Befragung der beiden Schüler und eines Mädchens, das den Vorfall beobachtet hatte: Sowohl bei den Liniennummern wie auch bei der Farbe und Gesellschaft des Busses kamen drei Versionen zustande, und auch, welchen Weg der Bus innerhalb des Busbahnhofes genommen hatte. „Dass die fahrlässige Körperverletzung tatsächlich stattgefunden hat, ist unstrittig“, resümierte der Richter. „Aber es kann nicht mehr geklärt werden, welcher Bus es war“; der Fahrer wurde freigesprochen.