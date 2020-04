Sprockhövel: So haben die Bäckereien über Ostern geöffnet

Sprockhövel Frische Brötchen gibt es in vielen Bäckereien in Sprockhövel auch am Karfreitag und am Ostersonntag. Ein Überblick über die Öffnungszeiten:

Während der Corona-Krise haben die Bäckereien in Sprockhövel zum Teil geänderte Öffnungszeiten. Viele haben am Karfreitag geöffnet. Am Ostermontag gibt es keine frischen Brötchen.

Wodantaler Landbäckerei

Die beiden Wodantaler Landbäckereien haben außer Ostermontag vormittags geöffnet, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. In Herzkamp an der Elberfelder Straße 121 ist das Personal am Karfreitag von 7.30 bis 11 Uhr für die Kundschaft da, am Samstag von 6 bis 12 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 11 Uhr.

In der anderen Filiale in Niedersprockhövel, Mühlenstraße 5, kann man am Karfreitag von 7.30 bis 11 Uhr einkaufen, am Samstag von 6 bis 13 Uhr und Ostersonntag von 8 bis 11 Uhr. Ostermontag bleibt das Geschäft geschlossen.

Malzers Backstube

Malzers Backstube bei Rewe Lenk in Haßlinghausen, Rathausplatz 10, hat Karfreitag von 7.30 bis 12 Uhr die Pforten auf, Samstag von 6 bis 21 Uhr und Ostersonntag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr. Ostermontag bleibt das Geschäft geschlossen.

Heiers Mühle

Heiers Mühle an der Mühlenstraße 13 öffnet am Karfreitag von 7 bis 13 Uhr, am Samstag von 6 bis 17 Uhr und Ostersonntag von 8 bis 13 Uhr. Ostermontag ist geschlossen.

Bäckerei Stolte

Bäckerei Stolte, Wittener Straße 161, bleibt Karfreitag geschlossen, am Samstag ist von 6 bis 18 Uhr und Ostersonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ostermontag haben auch die Bäcker und Verkäufer Feiertag.

Borggräfe

Die Filialen von Borggräfe haben unterschiedliche Öffnungszeiten. An der Beisenbruchstraße 10 hat das Geschäft nur am Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. An allen anderen Ostertagen ist geschlossen.

Die Filiale Drive-In am Engelsfeld 2, ist nur am Samstag von 6 bis 14 Uhr offen, auch dort bleib der Betrieb Karfreitag, Ostersonntag und Montag geschlossen.

Die dritte Filiale von Borggräfe an der Mittelstraße 35 ist ebenfalls nur am Samstag geöffnet und zwar von 7 bis 18 Uhr.

Bäckerei Löscher

Die Bäckerei Löscher will die zum Teil veränderten Öffnungszeiten auf ihrer Internetseite www.baeckerei-loescher.de veröffentlichen.