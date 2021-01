Sprockhövel: Stadt stellt sich der Kritik am Räumdienst

Sprockhövel Der Winter ist auch in Sprockhövel massiv eingekehrt. Einige Bürger werfen der Stadt einen zu späten Räumstart am Sonntag vor.

Die meisten Einwohner Sprockhövels werden sich am Sonntagmorgen einfach nur über die weiße Pracht vor ihrer Tür gefreut haben, die in erheblichem Maße in den frühen Morgenstunden heruntergekommen war. Und doch gab es auch Kritik, weil der Räumdienst des städtischen Bauhofes erst Stunden nach dem einsetzenden Schneefall zur Hochform aufgelaufen war. Der zuständige Mitarbeiter Ulrich Höhmann wirbt um Verständnis.

Zehn Mitarbeiter räumen in einer Schicht

"Natürlich setzen wir uns in der Winterzeit intensiv mit den Wetterberichten und den Warnservices auseinander, besonders, wenn Schnee und Glatteis angekündigt werden", versichert Höhmann, der sich auch am Montag noch Kritik aus der Bürgerschaft anhören musste. Die zehn der Sonntagsschicht zugeteilten Bauhofmitarbeiter hatten es nach seinen Angaben deutlich vor Augen, dass bis Sonntagvormittag 10 Uhr dichtes Schneetreiben mit einer Höhe von zehn Zentimetern und mehr angesagt war. "Der Entschluss war dann, sowohl die Hauptverkehrsstraßen wie auch die Außenbezirke zu räumen", sagt Höhmann. Vier Fahrer wurden eingesetzt, einer für etwaige Reparaturen in der Werkstatt, der Rest als Fußkolonne mit Kleinfahrzeugen und Schaufeln auf den Gehsteigen.

Startzeit 7.30 Uhr mit Bedacht gewählt

Blieb die Frage nach der Einsatzstartzeit. "Selbstverständlich hätte man gleich um vier Uhr damit beginnen können", stellt Ulrich Höhmann klar. Er verweist aber auf die so genannten gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten für die Mitarbeiter: "Nach zehn Stunden muss ich die Kollegen nach Hause schicken. Und da wir mehr als zehn Stunden für das Räumen im ganzen Stadtgebiet benötigen, wären wir Gefahr gelaufen, dass am Ende hinter uns ein Großteil der Straßen wieder zugeschneit gewesen wäre." Also begann die Schicht um 7.30 Uhr, "der Schneefall endete wenige Stunden später und wir konnten bis 18.15 Uhr auch das letzte Gehöft noch freischaufeln", so Höhmann.

Montagmorgen um vier Uhr begonnen

Am Montagmorgen dann startete die nächste Schicht bereits um 4 Uhr, um die Hauptachsen für den Berufsverkehr freizubekommen, bis zum frühen Nachmittag sei erneut alles schneefrei gewesen. Die Botschaft, die Ulrich Höhmann an die Bevölkerung vermitteln möchte: "Wir müssen vernünftig auf die Wetterprognosen reagieren, Personaleinsatz und Reinigungsergebnis in ein möglichst gutes Verhältnis zueinander bringen."

Feuerwehr kümmert sich um umgestürzte Bäume

Auch die Feuerwehr war seit Sonntagfrüh sehr gefragt. Bis 14.30 Uhr hatten die Sprockhöveler Freiwilligen 20 Einsätze im Stadtgebiet. "Die meisten waren witterungsbedingt", berichtet Feuerwehrsprecher Arno Peters. Schwerpunkte seien Obersprockhövel und Gennebreck gewesen. Auf der Nockenbergstraße seien seit Sonntag zwei spektakuläre Unfälle in Zusammenhang mit dem Wintereinbruch passiert: Am Sonntagvormittag stürzte ein Baum auf ein Auto, "wie durch ein Wunder wurde der Fahrer dabei nicht verletzt", sagt Peters. Nach dem Freischneiden war hier der Einsatz beendet, in der Nacht auf Montag verlor ein Velberter Lkw-Fahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem unbewohnten Haus an an der Kreuzung Nockenbergstraße/Quellenburgstraße. "Die Einsätze folgten so schnell aufeinander, dass unsere Fahrzeuge gar nicht erst wieder zu ihren Wachen zurückkehrten", berichtet der Sprecher.

Auch Oberleitungen betroffen

Immer wieder waren es nach 9 Uhr am Sonntag umgestürzte Bäume, die von der Feuerwehr zersägt und beiseite geräumt werden mussten. "Haupteinsatzort in diesem Zusammenhang war die Glückauf-Trasse und es waren überwiegend Laubbäume, die die Last des nassen Schnees nicht mehr tragen konnten", so Arno Peters. Auch zwei Oberleitungen wurden durch umfallende Bäume in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Feuerwehr eingreifen musste.

Verkehrssicherungspflicht

Das Sachbebiet Bauhof der Stadt Sprockhövel ist für rund 130 Kilometer Gemeindestraßen verkehrssicherungspflichtig.

Die Kommunen haben grundsätzlich nach den Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht, soweit die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordern, öffentliche Straßen innerhalb geschlossener Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Rahmen des Zumutbaren im Winter zu räumen und zu streuen.