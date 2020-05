Sprockhövel: Start für Tiny House lässt auf sich warten

Das Warten hat noch kein Ende. "Ich habe immer noch keinen Bescheid über meinen Bauantrag, ich warte jetzt schon seit Monaten", sagt Klaus Hestert (51), der ein winziges Häuschen, ein sogenanntes Tiny House, auf einem Pachtgrundstück im Baugebiet Riepelsiepen aufstellen möchte. "Bis jetzt ist noch nicht entschieden worden", bestätigt Susanne Görner, bei der Stadt Fachbereichsleiterin Bauen und Wohnen.

Widerstand von den Nachbarn

Klar ist: Es gibt Widerstand bei den Nachbarn, die dort Baugrundstücke gekauft haben. Das weiß Hestert genauso wie die Stadt. Es werde wohl der Grund sein, dass immer noch kein Bescheid ergangen ist, vermutet der Maschinenbauingenieur. Die Namen der Nachbarn würde er gerne kennen, um ihnen sein Projekt zu erklären, gegen das es "jede Menge Vorurteile gibt", wie er weiß. Aber die Namen rückt die Stadt nicht heraus – aus Datenschutzgründen.

Stadt gibt keine Auskunft zum Verfahren

"Grundsätzlich stehen wir solchen Projekten positiv gegenüber", erklärt Susanne Görner, die zu dem aktuellen Fall nichts sagen will, weil es "ein laufendes Verfahren" sei. Ganz allgemein sei das Problem bei Gebieten mit einem Bebauungsplan allerdings, dass die Vorschriften sehr streng seien. "Ein Bebauungsplan gibt Art und Maße der baulichen Nutzung und gestalterischen Festsetzung vor. Ein Bauantrag muss natürlich dem entsprechen, damit man eine Genehmigung bekommt."

Baugrund ist knappes Gut

Gerade in Sprockhövel mit den knappen Gebieten, die für Neubauten in Frage kommen, sei es nicht gerade einfach, für solche Projekte ein passendes Grundstück zu finden. Machbar aber sei es auf jeden Fall. "Man kann so ein Tiny House zum Beispiel dort aufstellen, wo es bereits einen bebauten Ortsteil gibt, wie in Hiddinghausen oder in Niedersprockhövel an der Bochumer oder der Hattinger Straße."

Gute Chance außerhalb des Bebauungsplanes

Wenn man da ein schmales Grundstück finde, sei eine Bebauung durchaus machbar, denn in solchen Gebieten gebe es nicht so harte Kriterien wie bei einem Bebauungsplan, erklärt die Fachbereichsleiterin. Andere Wohnformen zu entwickeln, als bisher bekannt, liegt zurzeit im Trend. So hat die SPD beantragt, Mehrgenerationenhäuser zu bauen, um der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen.

Suche nach Investor

"Das ist viel einfacher", erklärt Susanne Görner. Denn so ein Haus könne überall dort gebaut werden, wo auch Mehrfamilienhäuser zugelassen sind. "Es muss sich dafür nur ein Investor finden, aber es gibt einige, die das machen wollen." Im Gegensatz dazu kenne sie nur Klaus Hestert, der Interesse am Aufstellen eines Tiny House hat. Die Schwierigkeit bei den kleinen Häuschen sei auch, dass sie baurechtlich nicht irgendwo im Grüngürtel oder am Waldrand aufgestellt werden dürfen.

Studenten als Zielgruppe

"Ich finde die Idee, so ein kleines Haus aufzustellen, wirklich attraktiv. Nur in Sprockhövel gibt es ja ohnehin die Schwierigkeit, Baugrundstücke zu finden. Vielleicht passt so eine Idee eher in eine Großstadt, wo es Studenten gibt, für die so ein kleines Häuschen passend ist", meint Susanne Görner. Klaus Hestert dagegen denkt bei seinem Tiny House nicht an Studenten, sondern eher an Paare, deren Kinder schon aus dem Haus ausgezogen sind und die sich ganz bewusst kleiner setzen wollen. "Die haben dann ihr eigenes Reich, können um ihr Haus herumlaufen und haben ein Häuschen für ein minimalistisches Leben."

Tiny House für Riepelsiepen

Ein Tiny House, ein winziges Häuschen, möchte Klaus Hestert auf seinem Pachtgrundstück im Neubaugebiet Riepelsiepen aufstellen. Die Maße: acht Meter lang, 2,55 Meter breit und vier Meter hoch.

Bevor der Häuser-Zwerg von einem Kran zu Boden gelassen wird, müssen Frischwasser-, Abwasser- und Stromleitungen gelegt sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 70.000 bis 100.000 Euro. Und man braucht einen Architekten für das Projekt. Infos unter www.tiny-house-rhein-ruhr.de.