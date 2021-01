Sprockhövel: Streit eskaliert mit Messereinsatz

Zu einem Streit zweier Männer kam es am Mittwochnachmittag am Busbahnhof Haßlinghausen.

Sprockhövel Die Polizei berichtet von einer blutigen Auseinandersetzung zweier Männer am Busbahnhof in Haßlinghausen.

Am Zentralen Omnibusbahnhof in Haßlinghausen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Streit zwischen einem 39-jährigen und einem 51-jährigen Sprockhöveler gekommen - zuerst verbal, dann handgreiflich.

Beide Männer im Handgemenge verletzt

Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich die Auseinandersetzung bis zu dem Punkt, als der 39-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit leicht an der Unterlippe verletzte. Ermittlungen führten die Polizei in ein nahe gelegenes Krankenhaus, in dem sich der Angreifer aufhielt, nachdem auch er sich bei der Attacke leicht verletzt hatte.

Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Bei ihm wurde ein Taschenmesser aufgefunden, das sichergestellt wurde. Nachdem sich die Polizei mit ihm befasst hatte, wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.