Sprockhövel: Was abgesagt ist oder trotz Corona stattfindet

Sprockhövel. Aufgrund des Coronavirus werden in Sprockhövel viele Veranstaltungen abgesagt. Einzelne sollen aber stattfinden. Auch der Bürgerservice bleibt.

Viele Veranstalter ziehen derzeit aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Notbremse und sagen ihre Veranstaltungen ab. Das betrifft auch Termine in Sprockhövel. Ein Konzert soll – Stand Donnerstagmittag – dennoch stattfinden.

Konzert in der Zwiebelturmkirche soll stattfinden

Der Chor 98.1 der evangelischen Gemeinde Bredenscheid-Sprockhövel veranstaltet am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr, sein Konzert in der Zwiebelturmkirche. Dabei soll es offenbar auch bleiben, erklärt Ropudani Simanjuntak, der die Leitung des Konzertes hat. Der Kirchenmusiker berichtet, man habe sich mit anderen Gemeinden der Umgebung abgesprochen und wolle das Konzert zunächst nicht absagen. Allerdings soll auf das Händeschütteln verzichtet werden. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Der Auftritt des Chors ist ein Segenkonzert, denn die Sänger wollen im April zwei Wochen auf durch Indonesien reisen und in sechs Gemeinden in Sumatra und auf Bali Konzerte geben. Noch am Donnerstag habe er mit dem indonesischen Konsulat gesprochen, sagt Ropudani Simanjuntak. Bisher stehe der Reise nichts entgegen.

Absagen der Gemeinden und des Konzertabends mit Stefan Lex

Verschoben ist unterdessen der Konzertabend mit Stefan Lex. Dazu hatten die Gartenfreunde Sprockhövel anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt Sprockhövel für Samstag 14. März in das Gemeindehaus am Perthes-Ring eingeladen. Das Konzert soll am 19. September nachgeholt werden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die evangelische Gemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede hat bereits den Empfang zur Einführung der neuen Presbyter im Martin-Luther-Haus am 22. März abgesagt. Der Gottesdienst zuvor wird aber – wie alle Gottesdienste – stattfinden. Abgesagt ist das Gemeindefrühstück im Vereinshaus Herzkamp am 31. März und die Seniorengeburtstagsfeier im Martin-Luther-Haus am 8. April.

Die katholische Gemeinde St. Januarius hat ihr „Café Keks“ für Donnerstag, 19. März, abgesagt. Ob das Café KEKS am 16. April stattfinden kann, wird noch entschieden. Auch die für den 2. Mai geplante Veranstaltung „Armin Fischer: Klaviercomedy“ wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Sparkasse, SPD und CDU sagen ab

Abgesagt ist auch die Vernissage zur Ausstellung von von Claudia Bremer in der Sparkasse Sprockhövel. Ihre Bilder mit dem Titel „Harmony“ sollen dort vom 16. bis 27. März zu sehen sein.

Die SPD sagt ihren Zukunftsdialog am roten Sofa zu den Themen Kita-Neubau und seniorengerechtes Wohnen, der am 19. März im Vorraum der Sporthalle in Haßlinghausen geplant war, ab. Er wird später nachgeholt, teilt die Partei mit.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Ruhr sagt ihren Kongress zur Zukunft der Mobilität und Energieversorgung ab. Der sollte gemeinsam mit dem Kreisverband Ennepe Ruhr am Freitag, 13. März, in Recklinghausen stattfinden.

Bürgerbüros bleiben geöffnet

Die Sprecherin des Krisenstabes der Stadtverwaltung in Sprockhövel teilt mit, dass derzeit keine Schließung von Bürgerservice-Einrichtungen der Stadt vorgesehen ist. Zum Beispiel in den Bürgerbüros werden also weiter Sprockhöveler empfangen.