An der Schwelmer Straße gab es am Freitag einen Unfall. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Sprockhövel: Zwei leicht Verletzte nach Unfall an der L551

Sprockhövel Ein Autofahrer aus Sprockhövel hatte beim Anfahren den nachfolgenden Verkehr übersehen. Eine Schwelmerin und ihr Beifahrer wurden verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Freitagnachmittag an der Schwelmer Straße (L551) auf Höhe der Einmündung Stennert. Wie die Polizei meldet, hatte ein 23-jähriger Autofahrer aus Sprockhövel hier zunächst auf dem Standstreifen geparkt und übersah, als er weiter in Richtung Schwelm fahren wollte, den nachfolgenden Verkehr.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 61-jährigen Schwelmerin. Sie und ihr Beifahrer wurden dadurch verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

