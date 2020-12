Sprockhövel: Zwei weitere Corona-Tote im Haus am Quell

Im Haus am Quell sind zwei weitere Bewohner am oder in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

Sprockhövel Auch nach den Feiertagen sinkt der Inzidenzwert in Sprockhövel weiter. Für das Altenheim in Haßlinghausen meldet der Kreis weitere Tote

Mit 118,83 liegt die für Sprockhövel errechnete Inzidenz noch einmal deutlich unter dem Wert des Vortages von 146,56. Das mag aber auch immder noch daran liegen, dass über die Weihnachtsfeiertage weniger getestet worden ist. Unabhängig von dieser positiven Entwicklung informiert das Kreisgesundheitsamt darüber, dass auch in Sprockhövel wieder Menschen am oder in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben sind.

Demnach sind eine 93-jährige und eine 87-jährige Sprockhövelerin tot, beide Bewohnerinnen des Hauses am Quell in Haßlinghausen. Somit erhöht sich die Zahl der Menschen aus Sprockhövel, die am oder in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben sind, auf jetzt 13. Im gesamten Kreisgebiet liegt die Zahl der Verstorbenen aktuell bei 138. Die Inzidenz im EN-Kreis sinkt von 161,05 auf 145,94.

Christiane Schäfer, Leiterin des Hauses am Quell, zeigt sich von der jüngsten Entwicklung in ihrer Einrichtung betroffen. "Insgesamt sind von unseren 70 Bewohnerinnen und Bewohnern coronabedingt fünf gestorben", teilt sie auf Anfrage mit. Gleichwohl sei die Situation ihrem Pflegeheim entspannt. "Alle Dienste sind gewährleistet", versichert Christiane Schäfer. Am Dienstagmittag seien Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes gerade mit der wöchentlichen Reihentestung aller Bewohner befasst. Ergebnisse werden im Laufe des Donnerstags erwartet.