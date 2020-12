Sprockhöveler Jugendchor wird zu „Da Capos Projektschmiede“

Sprockhövel Der Jugendchor Da Capo und die Funny Singers stellen sich nach 25 Jahren neu auf und werden zur Projektschmiede für alle Sprockhöveler.

Seit Monaten verhindert Corona, dass der Jugendchor Da Capo und die Kindergesangsgruppe Funny Singers ihrem Hobby nachgehen können. Für den Gesangsverein von Frauke Schittek hätte das beinahe das Aus bedeutet. Nun orientieren sich die Sprockhöveler Sänger im Alter von vier bis 21 Jahren um und starten mit dem "neuen" Verein „Da Capos Projektschmiede“ in das Jahr 2021.

Ein notwendiger Schritt, sagt Dirigentin und Vereinsleiterin Frauke Schittek.

"Da Capos Projektschmiede" als Mitmachprojekt

"Die Projektschmiede ist für uns ein stadtweites Projekt. Jeder Sprockhöveler, der Ideen und Lust hat sich zu engagieren, ist herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Dazu ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich," sagt die Vereinsvorsitzende.

"Vereine sind normalerweise Begegnungsorte. Durch Corona musste die Arbeit auch in anderen Vereinen niedergelegt werden. Damit geht für viele soziale Anbindung verloren. Dem wollen wir entgegengehen und einen Neuanfang starten."

Als erste Austauschmöglichkeit hat Frauke Schittek die Facebook-Gruppe "Stammtisch für Visionen" gegründet. "Geplant ist, dass der Stammtisch sich ab Februar monatlich digital trifft. Die Termine werden unter anderen auf der Homepage bekanntgegeben," so Schittek.

Zwischen Musik und Seife

Derzeit setzt der Verein bereits ein Musikvideoprojekt für die 14- bis 21-jährigen um. "Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen Angebote machen, die auch mit Corona umgesetzt werden können. So ist das digitale Videoprojekt entstanden, bei dem unsere Sänger lernen eigene Videos zu produzieren", berichtet Frauke Schittek.

In die Planung zukünftiger Projekte werden sowohl die Kinder und Jugendlichen, als auch die Eltern eng eingebunden. „Es werden nur Projekten umgesetzt, an denen unsere Mitglieder Freude haben. Dabei unterstützen uns die Eltern, indem sie eigene Projekte übernehmen. Für die vier- bis achtjährigen Funny Singers ist ein digitaler Nähkursus mit einer Mutter geplant. Andere haben angeboten, mit den Kindern Seife selbst herzustellen."

"Da Capo" heißt "Immer wieder neu anfangen"

Der ursprünglich lateinische Begriff "Da Capo" wird von Musikern in der Notenschrift gebraucht. Vor zwei Wochen besiegelte die Vereinsvollversammlung einstimmig den nächsten Neuanfang. "Wir haben auch als Gesangsverein immer wieder Neues gewagt und zum Beispiel unsere Auftritte jedes Jahr verändert. Mit der Projektschmiede führen wir das Motto fort", so die Dirigentin Frauke Schittek.

Der Verein geht mit der Zeit und hat von den digitale Endgeräte für die Vereinsmitglieder angeschafft, damit jeder an den virtuellen Programmen teilnehmen kann.

Der Gesang bleibt erhalten

"Wir sind mit der Neugründung des Vereins einen großen Schritt gegangen, der unser Angebot für Kinder und Jugendliche erweitert. Wir werden uns nicht vom Gesang trennen, sondern zusätzliche Projekte anbieten, die soziale Teilhabe in der Pandemie ermöglicht", erklärt die Vereinsleitung.

In den vergangenen Monaten sind die Chorgruppen digital in Kontakt geblieben. Ein gemeinsames Singen in Präsenz bleibt bis auf Weiteres jedoch nicht möglich.

Hunderte Kinder und Jugendliche musikalisch begleitet

Der Sprockhöveler Traditionsverein "Jugendchor Da Capo und die Funny Singers" wurde 1996 von Frauke Schittek gegründet. In mehr als 20 Jahren Vereinsarbeit wurden Hunderte Kinder und Jugendliche musikalisch begleitet. Derzeit hat der Verein etwa 35 Mitglieder.

