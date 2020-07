Sprockhöveler nicht zu Hause, besorgter Nachbar wählt Notruf

Sprockhövel. Weil er seinen Nachbarn seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatte, sorgte ein Sprockhöveler für einen Polizei- und Rettungsdiensteinsatz.

Ein fürsorglicher Nachbar hat für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Sprockhövel gesorgt. Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr um 10.40 Uhr zur Brinkerstraße gerufen. Ein Nachbar hatte einen Bewohner schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen und besorgt die Rettungskräfte alarmiert.

Warum der Notruf legitim war

Da davon ausgegangen werden musste, dass sich in der Wohnung eine hilflose Person aufhielt, setzte die Feuerwehr Spezialwerkzeug ein, um der Polizei und dem Rettungsdienst Zugang zu verschaffen, erklärt der stellvertretende Pressesprecher, Max Blasius.

Es stellte sich heraus, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt. „Es war jedoch vollkommen legitim in dieser Situation einen Notruf abzusetzen. Wir haben ein neues Schloss verbaut und der Polizei die neuen Schlüssel übergeben. Größere Schäden sind nicht entstanden“, so Blasius.

Polizei ermittelt wegen Umweltgefährdung

Am Dienstagabend streuten Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr eine Ölspur auf der Hombergstraße ab und reinigten im Anschluss grob die Fahrbahn. Die Polizei ging Hinweisen zum Verursacher der Umweltgefährdung nach. Die Arbeiten waren nach zirka 30 Minuten beendet.

