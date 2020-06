Sprockhöveler nimmt Fahren ohne Führerschein nicht ernst

Fahren ohne Führerschein – für viele rangiert dieser Straftatbestand gleichbedeutend mit einem Kavaliersdelikt. Und so war auch der erste Eindruck bei der Verhandlung eines 29-jährigen Sprockhövelers eher der einer munteren Veranstaltung rund um ein Verhalten, das irgendwie nicht so ganz in Ordnung war, als der Angeklagte am 10. Mai des vergangenen Jahres am Steuer des Autos seiner Mutter in eine Polizeikontrolle geriet und keine Lizenz vorzeigen konnte.

Kollege hatte Blinddarm-OP

Sicherlich, es war kein Spritztour, die der Sprockhöveler damals unternahm. Im Gerichtssaal gab er an, selbstständiger Unternehmer zu sein. Im Internet verkauft er E-Zigaretten, verdient damit nach Selbstauskunft netto rund 800 Euro monatlich. Das Geschäft betreibt er mit einem Kumpel, der an besagtem Tag wegen einer Blinddarm-Operation selbst nicht einen anstehenden Kundenbesuch unternehmen konnte. „So habe ich mir kurzerhand das Auto meiner Mutter geliehen und habe die Fahrt nach Schwelm selbst unternommen“, berichtete der Angeklagte. Sein Kommentar dazu: „Das war ein Fehler, das sehe ich ein. Aber es war ja für den Job.“

Angeklagter ist Wiederholungstäter

Wäre es ein einmaliges Vergehen gewesen, wahrscheinlich wäre die Bereitschaft des Gerichtes, alle denkbaren Augen zuzudrücken, groß gewesen. Doch das Bundeszentralregister sagte anderes: So hat der Sprockhöveler bereits als 18-Jähriger seinen Führerschein verloren und der Staatsanwalt berichtete, die Staatsanwaltschaft Kassel informiere über einen ähnlichen Fall wie der in Hattingen verhandelte sei am 17. April in Hessen passiert – was jedoch im aktuellen Prozess unberücksichtigt bleiben musste. Weitere Posten im Sündenregister erinnern an ein Rauschgiftdelikt und an Erschleichung von Leistungen.

Richter straft härter als Forderung des Staatsanwaltes

Abschließend ging es um die Höhe einer Geldstrafe: 80 Tagessätze à 20 Euro forderte der Staatsanwalt, allenfalls 40 sah der Verteidiger angebracht. Richter Johannes Kimmeskamp rückte mit seinem Urteil die Verhandlung hingegen wieder ins rechte Licht: 90 Tagessätze: „Der Angeklagte war mit seinen bisherigen Strafen nicht zu beeindrucken, jetzt musste reagiert werden.“