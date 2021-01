Sprockhövels Corona-Inzidenz sinkt auf 55,45

Sprockhövel Mehr Gesundete, weniger neue Infektionen: Sprockhövels Corona-Tagesbilanz ist positiv.

Schon seit einer Woche hat es in Sprockhövel kein weiteres Todesopfer wegen oder mit Corona gegeben, die Zahl verharrt bei 15 Personen. Auch die anderen Zahlen der täglichen Corna-Info des Kreisgesundheitsamtes in Schwelm sind eher positiv.

So sank die Zahl der Infizierten in Sprockhövel im Vergleich zu Montag um fünf Personen auf aktuell 71. Die Anzahl der Gesundeten stieg im gleichen Zeitraum von 440 auf 446. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Sprockhövel am heutigen Dienstag auf 55,45.

Im Kreisgebiet ist die Inzidenz ebenfalls zurückgegangen - von 103,67 am Montag auf heute 97,80.