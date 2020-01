Sprockhövel. In Sprockhövel investiert die Stadt seit gut 20 Jahren in umweltfreundliche Einrichtungen. Doch es gibt auch Grenzen.

Stadt Sprockhövel sieht sich ökologisch auf gutem Weg

Die aktuellen Diskussionen messen nicht nur dem einzelnen Bürger, sondern auch den Kommunen den Status wichtiger Akteure zu, wenn es um Klimaschutz geht. Dabei gehen die Ansichten, wie weit die Verwaltung in Sprockhövel in ihren Bemühungen etwa um Photovoltaik fortgeschritten ist, durchaus auseinander.

Kontroverse mit den Grünen

In einer Pressemitteilung hatten die Sprockhöveler Grünen behauptet, beim Einsatz von Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen komme Sprockhövel lediglich auf einen Nutzungsanteil von 3,3 Prozent. Da rechnet der Leiter der städtischen Gebäudebewirtschaftung (ZGS) ganz anders: „Wir nutzen Dachflächen im Umfang von 185.000 Quadratmetern für Photovoltaik und haben so eine Quote bei der regenerativen Energie von 58 Prozent.“ Alle übrigen Dachfläche städtischer Gebäude seien Steildächer und somit ungeeignet für Photovoltaik oder wegen der Statik nicht geeignete Holzdachstühle. Grundsätzlich gelte, dass alle Dachflächen der in den letzten Jahren sanierten kommunalen Gebäude für Photovoltaik genutzt werde.

Erste Photovoltaik kam 2003

Die erste Anlage zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie geht zurück auf das Jahr 2003, als das Rathaus in Haßlinghausen erweitert wurde. „Damals bekam das Haus eine neue Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk (BHKW), mit dem gleichzeitig auch die kleine Turnhalle und das Lehrschwimmbecken sowie die Seniorenwohnungen geheizt werden“, so Holtze. Die zweite Anlage dieser Art folgte 2005 in der Grundschule Börgersbruch, hier hängen noch die Offene Ganztagsschule und die Mathilde-Anneke-Schule dran. „Sechs Millionen Euro hat die Stadt seit 2004 in die energetische Sanierung kommunaler Gebäude investiert“, so Holtze, was eine Einsparung bei den Energiekosten in Höhe von rund 250.000 Euro jährlich entspreche. 2013 habe die Anneke-Schule eine weitere Photovoltaikanlage bekommen.

Solarthermieanlagen bei den Neubauten

Bei den städtischen Neubauten am Waldweg (2017) und Gedulderweg (2018) wurden Solarthermieanlagen installiert, das voraussichtlich in diesem Jahr fertig werdenden Mehrfamilienhäuser an der Mittelstraße und der Hattinger Straße erhalten zum Heizen über die Fußböden Luft-Wasser-Wärmepumpen, ebenso die neue Feuerwache an der Hiddinghauser Straße. „Bei der Fahrzeughalle dort werden in der Betonplatte Rohre verlegt, durch die das warme Wasser fließt und den Boden warm hält.

Photovoltaik bekommt das Haus an der Mittelstraße auch, „es ist auf der Südseite geeignet – anders als die Feuerwache, die sich in dieser Hinsicht in ungeeigneter Lage befindet“. Alle weiteren in Planung befindlichen bauten der Stadt sollen als Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpen bekommen.