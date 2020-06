Stadt Sprockhövel vergibt erstmals einen "Heimatpreis"

Sprockhövel Initiative geht von Landesministerium aus. Ex-Bürgermeister Walterscheid holte die Idee nach Sprockhövel

Unter dem Motto "Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet" hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ein Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. In diesem Rahmen vergibt die Stadt Sprockhövel in diesem Jahr erstmalig den "Heimatpreis" an ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger.

Anregung durch ehemaligen Bürgermeister

Die Anregung zur Teilnahme, die von der Stadtverwaltung Sprockhövel gern aufgegriffen wurde, stammt von Dr. Klaus Walterscheid in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Sprockhövels.

Damit von dem Preisgeld, das insgesamt 5000 Euro beträgt, ein möglichst breites Spektrum an Personen, Vereinen oder Initiativen profitieren kann, wird dieses in mehrere Preisabstufungen gestaffelt.

Vorschläge und Bewerbungen bis 31. Juli

Geehrt werden können Einzelpersonen, Initiativen, Gruppen und Vereine, die sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, die Geschichte der Stadt Sprockhövel, das Brauchtum in Sprockhövel, lokale Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben.

Vorschläge und Bewerbungen können ab sofort und bis zum 31. Juli eingereicht werden. Die Bewerbung erfolgt mittels Formblatt, nähere Informationen sind der Bekanntmachung zu entnehmen, die im Internet auf der Homepage der Stadt Sprockhövel abzurufen sind.

Katalog an Kriterien

Für die Auslobung des Heimatpreises der Stadt Sprockhövel werden folgende Preiskriterien festgelegt: Es soll ein Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltens geleistet werden, ein Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung von Tradition, Brauchtum und des regionalen Erbes oder ein Beitrag zur Stärkung der lokalen Identität und Verwurzelung. Die Stadt freut sich auf viele Vorschläge und Bewerbungen aus der engagierten Sprockhöveler Bürgerschaft. Antworten werden über besagtes Formblatt direkt an die Stadtverwaltung Sprockhövel gesendet.