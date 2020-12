Sternsinger in Sprockhövel sammeln kontaktlos und digital

Sprockhövel Der Haussegen der Sternsinger kommt in Sprockhövel per Brief. Gesammelt wird kontaktlos über Spardosen, Überweisungen und eine Spendenhomepage

Aufgrund der Corona-Pandemie und den zuletzt hohen Fallzahlen werden die Sternsinger der katholischen Gemeinden in Sprockhövel, St. Josef (Haßlinghausen) und St. Januarius (Niedersprockhövel), von Haus zu Haus ziehen. Der jährliche Haussegen (Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) wird im Januar 2021 auf anderen Wegen zu den Menschen gelangen. Und auch die Spendensammlung für Projekte des Sternsinger Kinderkomissionswerks läuft in diesem Jahr anders ab.

In Niedersprockhövel fungieren die Sternsinger als Postboten

In Niedersprockhövel erhalten am 9. und 10. Januar rund 300 Haushalte im Gemeindegebiet von St. Januarius einen Segens-Brief. Darin befinden sich unter anderem der Segens-Aufkleber und Informationen über die diesjährige Sternsinger-Aktion, die unter dem Titel „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ steht.

Die „Postboten“ für diese Briefe werden einige der rund 40 Sternsinger aus den Vorjahren und die zehn aktuellen Kommunionkinder sein – immer werden zum Schutz aller dabei die Kleingruppen nur aus Mitgliedern einer Familie bestehen. Alle Kinder, die mitmachen, bekommen am Ende eine Urkunde für ihren Einsatz. Es liegen außerdem Segensbriefe im Gemeindebüro von St. Januarius bereit (Öffnungszeiten: donnerstags, 9 bis 12 Uhr). Wer Fragen zur Aktion hat, erreicht die Organisatoren per Mail: sternsinger-januarius@web.de.

In Haßlinghausen kommt der Haussegen per Post

In Haßlinghausen bekommen alle Haushalte, die in den vergangenen Jahren von den Sternsingern besucht wurden, in der ersten Januarwoche Segensbriefe mit der Post. Wer bis zum 10. Januar keinen Brief bekommen hat, kann sich im Gemeindebüro St. Josef melden (Öffnungszeiten: montags, mittwochs, freitags, 9 bis 13 Uhr, und dienstags und mittwochs, 14.30 bis 17.30 Uhr), in der Kirche sind die Segensbriefe ebenfalls erhältlich.

In den Geschäften von Haßlinghausen werden die Sternsinger Spendendosen aufstellen. Alternativ können Spenden auch in einem Briefumschlag direkt im Gemeindebüro abgegeben werden. Darüber hinaus liegen den Segensbriefen vorgedruckte Überweisungsträger bei und es gibt auch eine Spendenhomepage.

Am Dreikönigstag bekommt die Bürgermeisterin einen Segen für die ganze Stadt

Mit prächtigen Gewändern, funkelnden Kronen und leuchtenden Sternen werden stellvertretend für die Sternsinger aus den beiden Gemeinden St. Josef und St. Januarius außerdem zwei „Ein-Haushalt-Gruppen“ an der frischen Luft und auf Abstand am Mittwoch, 6. Januar, um 11.15 Uhr die Bürgermeisterin treffen und damit dann stellvertretend einen Segen über die ganze Stadt aussprechen.

Dafür sammeln die Sternsinger in Sprockhövel

Bei der diesjährigen 63. Aktion Dreikönigssingen steht das Thema Arbeitsmigration im Mittelpunkt. Am Beispielland Ukraine soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es für Kinder ist, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt. Zahlreiche Kinder in der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten.

Mit den Spenden, die bei der Sternsingeraktion gesammelt werden, fördert die Aktion Dreikönigssingen in der Ukraine und in vielen anderen Ländern weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

>>> Hier gibt es mehr Nachrichten aus Sprockhövel.