Tagespflege in Sprockhövel regt Senioren zur Bewegung an

Die Sprockhöveler Tagespflege am Turm ist seit mehreren Wochen wegen der Corona-Krise nun komplett geschlossen. Wenige Senioren werden von verschiedenen Mitarbeitern in den eigenen vier Wänden betreut, andere Senioren, die sonst die Einrichtung an der Hauptstraße besuchen, sitzen allein in ihren Wohnungen. „Vielen fehlt es an körperlicher und geistiger Beschäftigung“, sagt Birte Heidemann, Geschäftsführerin der Einrichtung.

Kluges Magazin soll helfen

Um dem entgegenzuwirken haben sich die Mitarbeiter etwas einfallen lassen. Sie haben ein kleines Magazin erstellt,in dem die Senioren Rätsel lösen können, mit Hilfe dessen sie kreative Bastelarbeiten durchführen können oder auch einfache Bewegungsübungen ausführen können. Das kleine Magazin erstellten die Mitarbeiter ehrenamtlich und verteilten es an die Senioren der Tagespflege am Turm.

Bewegungsmangel ist verheerend

„Unsere Einrichtung wird wohl noch längere Zeit geschlossen bleiben, denn wir betreuen ja gerade die Hochrisikogruppe“, erklärt Birte Heidemann. „Unsere größte Sorge ist aber, dass unsere Senioren nach der Corona-Zeit gar nicht wieder zu uns kommen können, weil ihnen die Mobilität fehlt. Aktuell bewegen sie sich kaum.“ Bewegung sei aber wichtig und ein Mangel verschlimmere die allgemeine Gesundheit und vor allem die häufig auftretende Demenz älterer Menschen, so Heidemann. Die Übungen, die in dem Magazin beschrieben sind, kennen die Senioren bereits von ihren Besuchen bei der Tagespflege.

Basteln fördert Feinmotorik

Aber auch geistig sollen die Senioren beschäftigt werden. „Viele ältere Menschen wissen kaum etwas mit sich anzufangen, sie gucken dann Fernsehen und blättern vielleicht mal in der Zeitung. Das war es dann aber schon“, sagt Heidemann. Kleine Rätsel sollen helfen und Spaß machen, außerdem gebe es Bastelanleitungen für Fensterdekoration rund um das Thema Ostern. Beim Basteln werde auch die wichtige Feinmotorik gefördert, so die Geschäftsführerin.