Total verändertes Leben eines Sprockhöveler Feuerwehrmannes

Sprockhövel Krankenpfleger Max Blasius arbeitet bei der Feuerwehr. Corona hat Beruf und Ehrenamt durcheinander gewirbelt.

Über die Weihnachtsfeiertage ist Max Blasius zur Ruhe gekommen. Er hat wie viele Menschen in dieser Zeit einen Rückblick geworfen auf das zu Ende gehende Jahr. "Es ist verflogen wie nichts", meint der 26-jährige Sprockhöveler. Dabei sei doch so viel passiert wie sonst in fünf Jahren, "fast jeden Tag gab es in Zusammenhang mit Corona neue Informationen". Für den gelernten Krankenpfleger Blasius, der in einer Essener Klinik arbeitet und nebenbei ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel seinen Dienst tut, heisst das, gleichsam an einem neuralgischen Punkt im Kampf gegen die Pandemie eingesetzt zu sein.

Aus bloßem Interesse wird Respekt

"Ich gebe zu, zu Beginn des Jahres war das Aufkommen des Virus in China einfach nur fachlich interessant", sagt Blasius. Aus medizinischer Sicht flößte die rasche Verbreitung bei ihm zunächst zwar Respekt ein, "doch Angst hatte ich keine". Mit dem Näherrücken der Gefahr und dem Auswachsen zur weltumfassenden Pandemie veränderte sich ebenso das Bewusstsein des jungen Mannes. "Man muss sich im beruflichen Umfeld schützen und Schutz bieten für die anvertrauten Patienten. Und auch im Privatleben stellen sich plötzlich Fragen: Wie viele Besuche bei meinen Großeltern kann ich verantworten?". Der Mund-Nasen-Schutz, die FFP2-Maske wurden zum Dauerbegleiter von Max Blasius, im Krankenhaus verschwindet der in der Notaufnahme arbeitende Sprockhöveler zusätzlich unter Gesichtsschutz und Schutzanzug, bevor Patientenkontakt hergestellt wird.

März-Schulung wird abgebrochen

Für Max Blasius ist der veränderte Berufsalltag etwas leichter zu ertragen als für einige der Kollegen, denn bei der Feuerwehr hat er es gelernt, auch über mehrere Stunden in schwerer Montur, mit Sauerstoffflasche, Helm und Maske körperlich harte Arbeit zu verrichten – lange Zeit vor Corona. Doch auch bei der Feuerwehr hat das Virus die Spielregeln und Arbeitsabläufe erheblich verändert. "Es war im März während einer Schulung in Niedersprockhövel, als plötzlich der Theorieunterricht vom Löschzugführer mit der Ansage abgebrochen wurde, neue Schutzbestimmungen würden solche Veranstaltungen bis auf Weiteres unmöglich machen", berichtet Blasius. Reagiert wurde umgehend, die Kameradinnen und Kameraden treffen seit dem Frühsommer nicht mehr in bunt gewürfelten Gruppen zusammen. Ausbildung findet seit Mitte Oktober gar nicht mehr statt, was auf Dauer Auswirkungen auf das Leistungsniveau der Wehrleute haben könnte. "Davon ist natürlich zurzeit noch nichts spürbar, gelernt ist schließlich gelernt", sagt Blasius, der betont, alle Einsätze der Sprockhöveler Feuerwehr in 2020 seien im Ergebnis zufriedenstellend abgelaufen.

Keine Privatbesuche in Feuerwache

"Es ist nur noch den Feuerwehrleuten und Technikern gestattet, die Wachen zu betreten. Eine Durchmischung und somit Gefährdung des Personals soll durch die Bildung fester kleiner Gruppen von sechs bis sieben Personen unterbunden werden", sagt Blasius. Bei Einsätzen sind weniger Wehrleute auf den einzelnen Fahrzeugen, es gibt mehr Bewegungsfreiheit für den einzelnen und somit auch geringere Ansteckungsgefahr.

Einfluss auf Kameradschaft

Was macht die Pandemie und das einhergehende Distanzgebot mit der so oft betonten Kameradschaft in der Feuerwehr, die ja so wichtig ist für den Zusammenhalt, das Vertrauen und den reibungslos ablaufenden Rettungsdienst? Max Blasius weiß es nicht. "Wenn die Krise nach wahrscheinlich langer Zeit überstanden ist, wird es sich zeigen, ob im Verhalten alles zum alten Niveau zurückfindet, wir werden es abwarten müssen." Auf jeden Fall werde es der Kameradschaft guttun, wenn anstelle digitaler Zusammenkünfte wieder auf Tuchfühlung gegangen wird. Das, sagt Blasius, gelte auch für die von ihm als sehr wichtig erachteten Bereiche Jugendfeuerwehr und Ehrengarde.

Frühe Impfung in Aussicht

Blasius gehört als Krankenpfleger zu einer der ersten Zielgruppen, die geimpft werden, früher noch als die Angehörigen der Feuerwehr – für den 26-Jährigen ein erster wichtiger Schritt zurück in die Normalität.

Angehörige der Sprockhöveler Feuerwehr spielen bei der Pandemiebewältigung eine wichtige Rolle. So leisteten sie Kurierdienste für die beiden Seniorenheime und unterstützen das Kreisgesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten.