Trotz Corona: Blasiussegen gibt es in Sprockhöveler Kirche

Sprockhövel Trotz Corona-Einschränkungen können Gläubige in Sprockhövel auch in diesem Jahr den Blasiussegen in der Kirche empfangen. Das ist zu beachten:

Trotz Corona-Einschränkungen können Gläubige auch in diesem Jahr den Blasiussegen empfangen, der vor Krankheit bewahren soll. In der katholischen Kirche St. Januarius wird der Segen am Dienstag, 2. Februar, im Anschluss an die Messfeier um 18 Uhr erteilt.

Da maximal 30 Personen den rund 45-minütigen Gottesdienst feiern dürfen, besteht die Möglichkeit, auch danach bis 20 Uhr den Segen zu empfangen. Eine zweite Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 7. Februar, zwischen 10 und 11 Uhr, ebenfalls in der Kirche. Ein medizinischer Mundschutz oder eine FFP2-Maske muss getragen werden.

Der Blasiussegen geht auf den heiligen Bischof Blasius zurück, der der Legende nach vor seinem Martyrium (um 316) im Kerker von einer verzweifelten Mutter aufgesucht worden war. Deren Sohn hatte eine Fischgräte verschluckt und drohte zu ersticken. In ihrer Not flehte sie den Bischof an, er möge zu Gott beten, damit das Kind wieder gesund werde. Blasius tat wie geheißen und das Wunder geschah: Der Sohn entging dem Tod und wurde geheilt.

Den nach ihm benannten Blasiussegen verortet der liturgische Kalender im zeitlichen Umfeld des jährlichen Gedenktages am 3. Februar.

Markantes Zeichen sind die zwei Kerzen, die – meistens gekreuzt – den zu Segnenden entgegengehalten werden. Symbolisch erinnern sie an die Gitterstäbe des Gefängnisses, hinter denen der Heilige sein Gebet an Gott gerichtet hat.

